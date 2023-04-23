美国众院中国问题特委会兵棋推演试图阻止中美台之战

兵棋推演/美中台

美国众议院中国问题特别委员会成员进行一场美国与中国发生战争的兵棋推演，试图能阻止真正的冲突发生。

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这次兵棋推演在上周一个晚上进行，美联社对此进行了观察。这是美国众议院中国问题特别委员会深入审查美国对华政策的一部分，因为议员，特别是共和党主导的众议院的议员，关注美国与习近平政府的紧张关系。

据美国之音说，这次演习探讨了如果美国和中国在台湾问题上达到战争的边缘，美国的外交、经济和军事选择，北京声称台湾是自己的岛屿。

在这次兵棋推演中，北京的导弹和火箭弹层层落在台湾以及远在日本和关岛的美军身上。最初的伤亡包括数以百计，可能是数以千计的美国军队。台湾和中国的损失甚至更高。

对华盛顿来说，令人沮丧的是，在这个兵棋推演中，被惊动和失常的盟友让美国在支持台湾方面几乎完全孤军奋战。

该报道说，至于美国给习近平或他的某位将军打电话以平息局势的事，忘掉吧：这不会发生，至少在这场兵棋推演中不会。

据议员们说，这场兵棋推演并不是为了计划一场战争，而是为了弄清楚如何加强美国的威慑力，以防止涉及美国、中国和台湾的战争开始。

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美国众议员们在推演中扮演蓝队，即国家安全委员会顾问角色。他们的指令来自他们（想象中的）总统： “如果可能的话，要阻止中国夺取台湾，如果不能的话，就打败它”。

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