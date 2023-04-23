美国法国从混乱中的苏丹撤离国民

苏丹/美国/法国/撤离

美国撤离了其在喀土穆的大使馆，法国也在周日4月23日宣布撤离。此刻苏丹军队和准军事人员之间的致命战斗已经持续一个多星期。

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法国今天周日宣布，已开始对其国民和外交人员展开"快速撤离行动"。该行动也包括撤离欧洲国家国民和来自同盟伙伴国家的国民。

美国总统乔-拜登早些时候宣布，美国军方已"开展行动，从喀土穆撤出美国政府人员"。美国国务院高级官员约翰-巴斯说，包括几名外国外交官在内的"不到一百人"已被直升机撤走。但不包括其他美国国民，目前在苏丹的几百名美国人的撤离"暂时没有计划"。

昨天周六，沙特阿拉伯已将91名沙特人和其他12国大约60名国民从苏丹转移到红海城市吉达。

另外，日本和韩国也在部署从苏丹撤侨。韩国已向吉布提的美军基地派遣军机，并派船舰从亚丁湾向苏丹港靠近。据共同社今天报道，日本自卫队三架军机抵达吉布提，准备从苏丹撤侨。

据世卫组织（WHO）的数据，苏丹两个军阀战争主要集中在首都喀土穆和西部达尔富尔，已造成至少420多人死亡，3700人受伤，数以万计人流离失所，逃往苏丹其他州，或越过边境进入乍得和埃及。

喀土穆的500万居民，自战斗开始以来，几乎一直没有自来水和电力，电话和互联网经常失灵，他们担心外国人离开后，暂停的暴力会重新出现。

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