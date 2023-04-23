【视频】卢拉访问葡萄牙 未掩对乌战与西方不同立场

巴西总统卢拉周六开始访问葡萄牙，延续与其前殖民宗主国的关系，并打破博尔索纳罗时代的孤立。卢拉在访问中重巴西申意"介入 "乌克兰冲突，并呼吁基辅和莫斯科 "通过谈判解决问题"，这标志着与西方立场的明显不同。

广告 继续浏览后续

尽管卢拉最近有关乌克兰战争对西方的批评引发了争议，这位77岁的巴西领导人在里斯本访问时再次重申他拒绝 "介入 "冲突，并希望为双方的 "谈判解决方案 "作出贡献。

卢拉在与葡萄牙总统马塞洛-雷贝洛-德索萨会晤后向记者说，"在我国政府谴责侵犯乌克兰领土完整的同时，我们捍卫通过谈判政治解决冲突"，他说，"我们迫切需要有一组国家、与乌克兰和俄罗斯都坐在谈判桌前，"

葡萄牙总统马塞洛-雷贝洛-德索萨则表示，“"卢拉总统认为，通往公正持久和平的道路意味着优先考虑谈判这一方式。而葡萄牙的立场是不同的：我们认为，一条可能的和平道路的前提是乌克兰首先有权对入侵作出反应"，。

今年1月重新执政的卢拉希望将巴西重置于世界地缘政治的中心，就任伊始即试图扮演冲突平衡者角色。他2月访问华盛顿，在白宫会晤了拜登，最近还访问了巴西的最大贸易伙伴中国。在访问中国时卢拉说，美国应该停止在乌克兰 "鼓励战争"，欧盟应该 "开始谈论和平"，引发广泛争议。美国指责卢拉是在 "呼应俄罗斯和中国的宣传"。

葡萄牙与巴西在乌克兰问题上存在的意见分歧未影响两国达成合作协议，卢拉此次访问之际，两国签署了十几项双边协议，涉及能源、科学、教育和旅游领域。

点击视频，收看法国电视France24的相关报道。

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et la première dame Rosangela da Silva rencontrent le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa, au monastère de Jeronimos à Lisbonne, Portugal, le 22 avril 2023. REUTERS - RODRIGO ANTUNES

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅