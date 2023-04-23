韩国六成青壮年认为统一并非必须，九成对中国无好感

韩国民调

韩国一个公民团体今天4月23日发布一项对韩国青壮年的调查，结果显示，在受调者中，超过六成认为韩朝统一并非必须，超过九成对中国无好感。

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据韩联社消息，名为“端正言论市民行动”的公民团体在4月13日-18日对1001名20-39岁青壮年公民进行了调查。结果显示，61%的受访者认为韩朝统一不是必须的，24%认为必须实现统一，14%表示不清楚。

该报道说，在对朝鲜、美国、中国和日本好感度的提问中，91%的受访者表示对中国没有好感，9%表示有好感。88%对朝鲜没有好感，12%有好感。67%对美国有好感，33%无好感。63%对日本有好感，37%无好感。

83%的受访者将朝鲜定性为威胁，77%则将中国定性为威胁。74%的受访者认为美国对国家安全有益。53%认为日本对国家安全构成威胁，37%认为日本对国家安全有帮助。

该调查还显示，受调者对韩国国内的看法负面：82%受访者认为韩国社会矛盾很严重。从各领域来看，83%认为保守阵营和“进步”阵营之间矛盾严重，84%认为朝野矛盾严重，84%认为贫富差距引发的阶层矛盾严重。69%的受访者认为韩国社会有失公正，仅有20%的人认为韩国社会公正。

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