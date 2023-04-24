伊朗据报在过去6个月内通过航运对俄运送逾30万枚炮弹及100万发子弹

伊朗/俄罗斯/乌克兰

据《华尔街日报》4月24日报导，中东官员称，俄罗斯船只正将大量伊朗炮弹和其他弹药运过里海，为在乌克兰作战的俄罗斯部队提供补给。这对美国及其盟国构成了越来越大的挑战，因为他们试图破坏莫斯科和德黑兰之间的军事合作。根据这些官员透露的信息和《华尔街日报》查看的文件，在过去六个月里，货轮从伊朗向俄罗斯运送了超过30万枚炮弹和100万发子弹。熟悉此事的人士说，有关这些货物的情报已经与美国共享。

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伊朗驻联合国代表团和俄罗斯国防部没有对该报的置评请求作出回应。美国国家安全委员会拒绝发表评论。美方官员说，美国及其盟国一直在寻找方法来破坏来自伊朗的武器转让，伊朗也是俄罗斯军队的重要无人机供应商。据美方官员称，伊朗主要利用货运飞机向俄罗斯运送武器，这使得美国几乎不可能进行干预。而且，在里海采取行动将需要伊朗至俄罗斯海岸线沿岸的前苏联加盟国的帮助。

美国海军发言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，驻扎在巴林的美海军第五舰队司令库珀中将（Brad Cooper）带头在波斯湾阻止来自伊朗的非法武器和毒品运输的多国努力，他对地处里海的土库曼斯坦进行了未经宣布的访问。据霍金斯介绍，库珀在访问期间与土库曼斯坦方面讨论了一系列问题，包括如何深化双方的合作和扩大海上安全。霍金斯拒绝对有关在里海扣押武器运输的任何具体讨论发表评论。

报导称，中东地区的官员说，最近一批已知越过里海运往俄罗斯的武器于3月初搭乘“拉苏尔·伽姆扎托夫”号（Rasul Gamzatov）货轮离开伊朗，这艘460英尺长（约合140米）的俄罗斯货船以一位因在二战中哀叹苏联士兵死亡的诗歌而闻名的作家命名。官员们说，这艘船运载了1000个集装箱和2000枚炮弹，这是以前没有报道的货物。英国天空新闻台此前曾报道过其他一些伊朗运至俄罗斯的货物。

公开的航运数据显示，“拉苏尔·伽姆扎托夫”号今年3月8日离开伊朗的阿米拉巴德港，6天后抵达俄罗斯的阿斯特拉罕。航运数据显示，该船于3月下旬返回伊朗，在港口停留仅一天后再次启程前往俄罗斯。这艘船属于MG-FLOT公司，这是一家俄罗斯公司，之前被称为TransMorFlot LLC。该公司去年被美国财政部制裁。美国财政部指控其下属的16艘船，包括“拉苏尔·伽姆扎托夫”号正在为俄罗斯运输武器。该公司没有对评论请求作出回应。

去年夏天，俄罗斯向伊朗寻求帮助，因为其在美国及北约盟国提供的武器和弹药支援的乌克兰部队手中遭受了一次又一次挫败。伊朗最初向俄罗斯提供了数百架装有炸药的自杀式无人机，莫斯科利用这些无人机来攻击乌克兰的民用和军事目标。乌克兰的防空系统在很大程度上成功地击落了这些无人机，俄罗斯在最近几个月里使用这些无人机的频率有所降低。

中东官员说，除了无人机，伊朗还同意向俄罗斯提供30多万枚炮弹，这些炮弹在乌克兰东部的消耗战中发挥了核心作用。《华尔街日报》查看的一份去年9月的合同显示，伊朗国防部与俄罗斯国防出口公司（Rosoboronexport）达成协议，将以170万美元的价格对俄出售74000多枚炮弹。该公司没有对置评请求作出回应。

拜登政府警告说，伊朗和俄罗斯之间不断加深的关系构成了超越乌克兰的威胁。美国和北约认为俄罗斯入侵乌克兰的战争是对全球安全的威胁，特别是对俄罗斯西部边境的北约东翼国家而言。俄罗斯使用伊朗无人机袭击基辅，加剧了西方各国首都的担忧。

华盛顿近东政策研究所的高级研究员鲍什切夫斯卡娅（Anna Borshchevskaya）分析说，伊朗与俄罗斯的关系正逐渐从交易性关系转向战略性关系。她指出，“在俄罗斯-伊朗关系的广泛范围内，俄罗斯现在首次依赖于伊朗，这是一个历史性的转变。”

美国和乌克兰的其他盟友数月前警告说，伊朗准备向俄罗斯发送弹道导弹。但根据美国和海外的评估，到目前为止，这一点还没有实现。同样，据中东官员称，俄罗斯迄今也没有向伊朗提供先进的苏-35战斗机，而德黑兰正寻求将其作为深化双方关系的一部分。今年早些时候，伊朗官员说他们预计第一批俄制战斗机将在3月中旬交付。据中东官员称，最近几周，一队伊朗人参观了俄罗斯东部的一家生产先进战斗机的工厂。这些官员说，这可能是这笔交易正在向前推进的一个迹象。

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