北京: 中国尊重前苏联国家主权地位

中国/乌克兰/前苏联国家

今天周一，中国外交部发言人对三天前中国驻法国大使质疑克里米亚和前苏联独立国家主权地位引发欧洲哗然做出了反应。

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中国外交部发言人毛宁今天周一在记者会上，对中国驻法国大使卢沙野对克里米亚和前苏联国家主权有争议的言论，做出回应说，"中国尊重1991年底苏联解体后诞生的各共和国的主权地位"。

上周五，中国驻法国大使卢沙野在法国新闻频道LCI上，就2014年以来被莫斯科吞并的乌克兰克里米亚州接受提问时表示：前苏联国家"在国际法中没有有效的地位，因为没有国际协议赋予它们作为主权国家的具体形式"。

这些言论在有关国家引起了强烈反响，并被欧洲外交部长博雷利（Josep Borrel）描述为"不可接受"。对他来说，"欧盟只能假设这些言论不代表中国的官方立场"。

今天中国外交部发言人毛宁还说，“中国尊重所有国家的主权、独立和领土完整，支持《联合国宪章》的目标和原则"。她并说，"苏联解体后，中国是最早与有关国家建立外交关系的国家之一"。然后补充说，自建交以来，中国始终坚持相互尊重和平等的原则，发展双边友好合作关系"。

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