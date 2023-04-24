受乌俄战争推动 欧洲2022年军费增长创冷战以来最高水平

军费，欧洲

2023年2月9日，在罗马尼亚黑海沿岸的卡普米迪亚Capu Midia，正在演习的法国士兵站在一辆勒克莱尔坦克周围

据斯德哥尔摩国际和平研究所（（SIPRI））周一（4月24日）公布的一份报告，欧洲在2022年的军费开支以创纪录的速度增长，在俄罗斯入侵乌克兰后达到了冷战以来最高水平。

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该报告统计，2022年全球各大洲军费开支连续第8年创下新高，达到2.24万亿美元，占世界国内生产总值（GDP）的2.2%。

参与报告的研究员田楠（音译）向法新社说，乌克兰战争驱动欧洲增加预算，而美国和中国在东亚地区未解决并恶化的紧张局势也是因素之一。

报告指，扣除通胀因素，欧洲在以俄罗斯入侵乌克兰为标志的2022年，军队开支增加了13%。这是30多年来最强劲的增长，以不变美元计算，恢复到1989年柏林墙倒塌时的支出水平。

仅乌克兰就将支出增加了七倍，达到440亿美元，占其国内生产总值的三分之一。而这还未计算来自国外的几百亿武器捐赠。 同时，报告估计，俄罗斯去年的支出增长了9.2%。

田楠说，即使除去乌俄两个交战国，欧洲的军费支出依然大幅增加。

2022年，欧洲的军事开支总额为4800亿美元，过去十年已增加了三分之一。这一趋势预计未来十年将持续并加速发展。研究员表示，欧洲 “有可能“在几年内看到与2022年类似的增长水平。

法新社报道指，全球军事支出在1990年代大幅下降后，2000年代以来一直不断攀升。这一增长最初是由中国对军队的大幅投资推动，之后是2014年俄罗斯吞并克里米亚后对俄关系紧张导致。

去年，美国一国就占了全球支出的39%，加上排名第二的中国（13%），两国占世界军事支出一半以上。而俄罗斯（3.9%）、印度（3.6%）和沙特阿拉伯（3.3%）则远远落后。

田楠表示，"中国正在大规模投资其海军部队，显然是为了增加其对台湾、以及对南中国海的影响力。”

报告显示，日本、印度尼西亚、马来西亚、越南和澳大利亚等国正在加紧跟上。

英国作为对乌克兰的第二大捐助国，去年在全球军事支出排名第六，占比3.1%，领先于德国（2.5%）和法国（2.4%）。报告指，该统计包括了对乌克兰的捐助。

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