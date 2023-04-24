泄露文件指，乌情报部门原计划今年2月24日袭击莫斯科，应美方要求取消

乌克兰/俄罗斯/美国

据《华盛顿邮报》4月24日援引被泄露的美国国家安全局机密文件报导，距离今年2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰一周年还有几天，基辅的官员们正忙着制定攻击莫斯科的计划。该文件指，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）指示他的一名下属军官，“为2月24日的大规模打击做好准备......动用国防部情报总局拥有的一切”。乌克兰总统办公室主任顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）则质疑该报道内容的真实性。

广告 继续浏览后续

报导称， 乌方官员们当时甚至考虑在俄罗斯南部黑海主要港口城市新罗西斯克使用TNT炸药进行海上攻击。这在很大程度上是一个象征性的行动，但它将表明乌方有能力深入敌方领土进行打击。而在华盛顿，美国官员们正在秘密监测乌克兰人的计划。白宫长期以来一直担心，打击俄罗斯境内目标会激化克里姆林宫的侵略性反应。

2月22日，在入侵纪念日一周年到来的两天前， 美国中央情报局传阅了一份新的机密报告：乌克兰国防部情报总局“应华盛顿的要求，同意推迟”对莫斯科的打击。这些文件是据称由21岁的美国空军国民警卫队队员特谢拉（Jack Teixeira）在游戏服务器上泄露的机密文件，其内容中没有准确解释是华盛顿的谁进行了干预，以及乌方为什么同意放弃行动。

但这位机密文件提供了一个具体的例子，说明在这场战争的大部分时间里，存在着更广泛的紧张关系：乌克兰渴望将战斗带到俄罗斯的主场，但有时却受到美方的限制，美国试图避免将冲突升级为美俄两国军队之间的直接战斗。一些美国官员认为，对俄罗斯本土的攻击，特别是如果涉及美国提供的武器，是高度危险的行动，俄总统普京可能会觉得威胁很大，以至于他诉诸于使用战术核武器。

然而，神秘的爆炸和无人机袭击事件继续在俄罗斯境内发生。乌克兰官员经常对此类事件保持缄默，暗示他们负有责任，但不直接邀功。去年12月，当地处俄罗斯腹地的恩格斯空军基地遭到袭击后，波多利亚克曾在推特上调侃称：“地球是圆的——伽利略的发现”。他写道，“如果有东西被发射到其他国家的领空，未知的飞行物迟早会回到发射原点。”

在外国领土上的行动属于乌克兰国防部情报总局的管辖范围。该机构负责人布达诺夫是一位雄心勃勃的37岁少将，是乌克兰军方的后起之秀，他否认其机构参与这些袭击。但布达诺夫警告说，这些事件将继续下去。

今年1月，布达诺夫在向《华盛顿邮报》解释说，“这（袭击事件）打破了他们对安全的幻想，有的人放置炸药。有无人机。在乌克兰的领土完整得到恢复之前，俄罗斯内部将存在问题”。布达诺夫拒绝对该报道内容给予置评。美国官员没有对泄露的有关乌方计划在入侵周年纪念日发动对俄攻击的文件发表评论。

私下里，美国和欧洲官员对布达诺夫表示钦佩。但他们也说，布达诺夫的胆量有时让他们感到紧张。2月13日，也就是美国国家安全局的文件提到，布达诺夫指示他的一名下属军官为可能针对新罗西斯克市的行动做好准备的那一天，美方再次公开敦促身在俄罗斯的美国公民立即离开该国。目前还不清楚这一警告是否预示着乌方计划采取的攻击，但它似乎反映了华盛顿对入侵周年纪念日前后发生攻击的关注程度。

报导指，布达诺夫以大胆的主张和声明而闻名，许多西方官员对此持怀疑态度。他曾说普京身患绝症，这一说法被美国情报官员否认，并称普京使用多个替身。布达诺夫流露出乌克兰将战胜俄罗斯的信心，而且在他看来这很快就将发生。布达诺夫认为，于2014年被俄罗斯吞并的克里米亚必须在今年夏天归还给乌克兰。泄露的文件显示，美国情报界认为这种情况不太可能。

这些机密文件还清楚地表明，美国情报界正在监视布达诺夫的通信，这对这位将军来说似乎不是新闻。在过去接受该报采访时，布达诺夫在他位于乌克兰国防部情报总局总部的办公室里会播放音乐或静电噪音。报导指，华盛顿在2月24日战争爆发周年纪念日之前的干预似乎只取得了部分成功。中情局的报告说，“没有迹象表明”乌克兰国家安全局，“同意推迟自己在同一日期攻击莫斯科的计划”。乌克兰国家安全局负责国家安全，直接向总统报告，也开展特别行动。乌克兰似乎没有忍耐太久。周年纪念日过后一周，俄方公开指责基辅试图对俄罗斯的基础设施进行无人机袭击，包括在首都莫斯科附近。

机密文件显示，乌克兰仍有将战场扩大到本国领土之外的志向。文件指出，布达诺夫的机构计划袭击在马里的臭名昭著的俄罗斯瓦格纳雇佣兵集团的成员，该集团的人员向马里政府提供安全援助并为其军队提供培训。瓦格纳集团在俄罗斯入侵乌克兰的行动中发挥了关键作用，并为俄军的入侵提供了重要的前线支持。美国国家安全局的文件称：“不知道（在马里）的行动目前处于什么阶段，也不知道乌克兰国防部情报总局是否已经获得批准执行其计划。”

报导指，乌克兰国防部情报总局还制定了计划，利用库尔德武装的秘密帮助对叙利亚境内的俄罗斯军队发动秘密攻击。乌克兰总统泽连斯基出面叫停了该计划，但其中一份美方情报文件详细说明了布达诺夫领导的机构如何仍然可以发动事后可被否认的攻击，避免牵连到基辅当局。华盛顿和欧洲的官员对乌克兰在其领土之外的攻击行为进行了告诫，他们认为这种行为太过分了。

去年8月，莫斯科附近的一次汽车炸弹袭击炸死了俄罗斯极右翼民族主义理论家杜金（Alexander Dugin）的女儿杜金娜，这次袭击似乎是针对杜金本人。西方官员称，他们向泽连斯基明确表示，他们认为乌克兰政府中的特工人员应该承担责任。官员们说，这次袭击被认为是挑衅性的，可能会激起俄罗斯的严厉报复。

报导指，美国官员还担心，北京很可能将乌克兰在俄罗斯境内的攻击视为“将北约描绘成侵略者的机会”，而且根据文件库中的其他机密文件，如果中国认为这些攻击“事关重大”，其可能会增加对俄罗斯的支持。到目前为止，官员们表示，没有迹象表明中国同意俄罗斯的致命性军事援助请求。然而，分析认为，如果乌克兰使用美国或北约提供的武器攻击莫斯科，可能会向北京表明“华盛顿对冲突的升级负有直接责任”，并为中方武装俄罗斯提供可能的理由。

美国禁止乌克兰使用美国武器来打击俄罗斯境内。一位匿名的乌方官员指出，去年12月使用乌克兰制造的无人机对俄罗斯战略轰炸机基地进行的攻击，证明基辅正在遵守华盛顿施加的规则。长期以来，乌克兰官员私下里说，美方对一些军事行动有事实上的控制。例如，如果没有美国军事人员从欧洲基地确认或提供的坐标，基辅通常不会发射美国提供的先进火箭系统，以确保打击的精确性并节省弹药。

一位乌克兰高级官员说，基辅愿意不向某些目标开火并与美方协调，这应鼓励美国提供更多现代化和更远射程的武器，如陆军战术导弹系统（ATACMS），其射程可达185英里（约合298公里）。拜登政府官员拒绝提供这种武器，美方官员们说，这种武器供应有限，可能会被俄罗斯视为美国的升级行为。

对俄罗斯境内目标的打击对乌克兰民众来说可以鼓舞士气，他们已经习惯于将神秘爆炸产生的滚滚浓烟称为“bavovna”，即“棉花”。乌克兰商店出售印有克里姆林宫墙壁上盛开的棉花花的T恤，而棉花花束是当地受欢迎的礼物之一。俄罗斯发生的袭击事件可能也会影响到普京的出行。以安全问题为由，普京最近选择取消俄罗斯一些地区的5月9日胜利日游行。5月9日胜利日阅兵是俄罗斯最重要的节日之一，也是每年克里姆林宫通过在莫斯科市中心展示坦克和其他武器装备，来展示俄罗斯军事力量的机会。

值得一提的是，波多利亚克周一对该报道回应称，其内容缺乏细节和逻辑。他补充说：“因此，我有一个简单的问题。为什么我们有必要这样做？这样一个一次性的行动能解决什么任务？它会改变战争的进程吗？它会使俄国人逃跑吗？它会消除对武器的需求吗？”

波多利亚克称，“这类出版物必须提到‘匿名消息来源’，只履行一个灾难性的功能：它们在西方国家首都形成公众舆论，仿佛乌克兰是一个不合理的、幼稚的、冲动的国家，对于成年人来说，将严肃的武器交给它是危险的。这是有意识还是无意识的，是另一个问题。”

波多利亚克强调：“但这并不能改变问题的关键：乌克兰看问题的方式不同。我们以铁的数学逻辑来对待这场战争：我们需要远程导弹来摧毁被占领土上的俄罗斯后勤，需要各种类型的战机来保护天空和摧毁俄罗斯的防御工事。这些都是成功的反攻行动和最小化损失的主要组成部分。也许现在是时候了，在战争还在进行，人们还在死亡的时候，就不要再玩借口和背地里的现实政治了？”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅