法国外交部召见中国驻法国大使

法国召见中国大使

据法国《世界报》说，法国外交部今天4月24日周一召见中国驻法国大使卢沙野。后者上周五在LCI电视台的采访中，质疑克里米亚半岛属于乌克兰和前苏联独立国家的合法性，在欧洲引起了强烈反响。

广告 继续浏览后续

法国《世界报》说，周一，法国外长科隆纳女士的幕僚长路易-瓦西（Luis Vassy）将在法国外交部召见中国大使卢沙野。

法国外交部今天告诉法新社，外交部幕僚长与中国大使之间的会面将是（巴黎）做出"非常坚定澄清"的机会。该部还说，这次会议是在中国大使周五向媒体发言之前安排的，并补充说：“我们将传递正确的信息”。

法国《世界报》引述法国参议员加托林（Gattolin）先生说：“我们必须发出一个明确信息，因为马克龙最近对北京的访问被认为很糟糕，甚至在他发布对台湾的争议性言论之前就是如此”。

该报说，中国驻法国大使卢沙野因其言论激烈著称。这位"战狼"的最新声明，不仅在法国，而且在整个欧洲引起了惊愕。该报解释称："战狼"是指那些为共产政权服务的非礼貌外交的信仰者。

《世界报》还说，在法国总统马克龙希望看到中国能"使俄罗斯恢复理智"以便为乌克兰战争勾勒出一条不可能的出路之际，中国大使这些声明加深了人们怀疑北京在乌克兰战争中的意图。

昨天大约80名欧洲议员在《世界报》谴责中国大使在巴黎的言论"明显违反了国际法"，"必须被视为对法国的欧洲伙伴安全的威胁"，并呼吁法国外交部长凯瑟琳-科隆纳宣布卢沙野为"不受欢迎的人"。

法国外交部发言人周六晚间表示，希望中国方面澄清“这些评论是否反映了中国的立场”。“我们希望不是这样"。她还强调，俄罗斯吞并克里米亚"根据国际法是非法的”。

世界报说，过去，法国外交部门已经教训过这位大使，特别是在疫情中关于法国养老院Ehpad的误导性言论，以及在他侮辱了法国研究员Antoine Bondaz之后。上周五在LCI上，这位中国外交官还将毛泽东时期的数百万受害者说成是"无稽之谈"。

世界报指出，尽管与俄罗斯有着"无上限友谊"，但中国并没承认莫斯科在2022年9月吞并了四个被占领的乌克兰地区。中国还在寻求与中亚的前苏联共和国建立密切联系，这些国家对弗拉基米尔-普京的领土野心都感到担忧。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅