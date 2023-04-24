澳大利亚全面修订国防战略 增远程打击应对中国

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2023年4月24日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯、副总理理马尔斯、国防工业部长康罗伊和国防军司令坎贝尔在堪培拉议会大厦举行的《国防战略报告》发布后的新闻会上。

澳大利亚今天4月24日周一公布了对其国防战略理论的重大修订报告，扩大其空中、陆地和海上打击能力，以应对中国在亚太地区日益增长的军事存在。此刻正值北京在亚太地区的影响力大幅增长之际。

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澳大利亚副总理马尔斯(Richard Marles)说："今天，这是35年来第一次，我们正在重新定义澳大利亚国防军的使命"。他说，以前的战略"不再适合于我们的目标"。

据法新社发自堪培拉的电稿，澳大利亚新的军事理论侧重于威慑，目的是在对手能够到达澳大利亚领土之前将其遏制住，并要求使用导弹、潜艇和网络工具。

澳洲国防部的新战略报告以北京日益增长的军事能力作为这一发展的理由，并警告说 "军事升级或误判的风险"会增加。

澳洲军事分析家们以怀疑的眼光注视着中国的军事建设，担心北京增加的军事能力将有效切断澳大利亚与贸易伙伴和全球供应链的联系。

为了应对这一威胁，澳大利亚的新国防理论要求招募士兵，并加强该国北部的军事基地，以及扩大其军队的空中、陆地和海上打击能力。

澳洲国防部的报告指出，澳大利亚北部基地将成为吓阻对手、保护贸易路线和通讯的重点。

这个报告还说，中国正进行二战以来最大规模的军事建设，并在澳洲邻近地区进行战略竞争。

远程打击

堪培拉已宣布作为AUKUS联盟（澳大利亚、英国和美国）的一部分，开发一支配备巡航导弹的新核动力潜艇舰队，雄心勃勃地重塑西方在太平洋地区的军事存在。

周一，澳洲国防部长马尔斯先生说，澳大利亚国防军也将拥有远程打击能力，包括陆上和空中。

该报告认为，现代战争中"导弹时代"的到来，以及远程精确打击武器的扩散，已经从根本上削弱了澳大利亚的地理优势。

因此，澳洲将优先考虑保卫国家的海岸，军方将不得不发展"远程打击能力"，有效地停止了陆基军事项目的发展。

澳洲政府表示，鉴于上述原因，原定购买450辆步兵战车的计划被下调为129辆。

澳洲这一战略新理论的宣布立即引起了北京的反应，它宣称正在奉行"防御性"的国防政策。"中国外交部发言人毛宁周一说："我们不对任何国家构成威胁”。并说："我们希望各国不要以中国为借口扩大军事力量，也不要在 "中国威胁论"上大做文章。

不言而喻的对手

法新社说，尽管澳大利亚国防部的这个报告只提到了九次"中国"，但北京庞大的军事投资和中国在亚太地区日益增长的影响力催生了澳大利亚的这种新军事理论。

该文件指出，北京的军事集结"是在没有透明度的情况下进行的，没有让印度-太平洋地区对中国的战略意图感到放心"。

该报告说："中国在南中国海的主权主张威胁着世界秩序......在印度-太平洋地区，对澳大利亚的国家利益产生了不利影响。

根据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）的数据，中国的军费开支连续第28年上升，去年达到创纪录的2920亿美元。

堪培拉的战略报告说，中国和美国再次回到战略竞争"应被视为我们地区和我们时代的决定性特征"。

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