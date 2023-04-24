澳大利亚公布新《国防战略评估》中国：不要炒作中国威胁论

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2023年4月24日，澳大利亚总理安东尼-阿尔巴尼斯(右二）等官员、澳大利亚副总理理查德-马尔斯（左一）等官员在澳大利亚堪培拉议会大厦举行的《国防战略评论》发布后的新闻发布会上向媒体讲话。

澳大利亚周一（4月24号）公布了对其国防理论的重大审查，以应对中国日益增长的军事能力，因为北京的影响力在亚太地区越来越大，局势紧张。中国外交部发言人毛宁警告“有关国家”不要“让中国成为他们扩军的借口”。

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据法新社报道，澳大利亚国防部长理查德-马尔斯（Richard Marles）说："今天，这是35年来的第一次，我们正在重新定义澳大利亚国防军的使命，"他说以前的战略 "不再适合于目的"。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯指出；“我们面临着自第二次世界大战以来最具挑战性的战略环境，无论是在我们的地区还是在全世界。国防战略审查的规模和意义以及我的政府的反应显示了我们保持澳大利亚人安全的决心的力量。”

他说：“新的国防文件代表了今天和明天。这是自第二次世界大战以来所做的最重要的工作。以全面的方式审视所需的东西。这份文件表明在一个对我们国家安全的挑战总是不断变化的世界中，我们不能退回到旧的假设。我们必须通过寻求塑造未来来建立和加强我们的安全，而不是等待未来来更好地塑造我们。”

澳大利亚副总理兼国防部长理查德马尔斯则指出：重塑澳大利亚国防军的使命将有五个要素。首先，保卫我们的国家和我们的周边地区。第二，通过拒绝来阻止任何试图通过我们的北部通道对澳大利亚或我们的利益投射力量的对手。第三，保护澳大利亚与该地区和世界的经济联系。第四，与我们的伙伴一起提供印度-太平洋地区的集体安全，第五，与我们的伙伴一起提供对全球规则秩序的维护。”

据法新社报道，澳大利亚的新军事理论现在侧重于威慑，目的是在对手到达澳大利亚领土之前将其遏制住，并要求使用导弹、潜艇和网络工具。澳国防部的新战略报告以北京日益增长的军事能力来证明这一转变的合理性，并警告说 "军事升级或错误判断的风险增加"。

澳大利亚军事分析家一直对中国的军事集结保持警惕，担心北京增加的军事能力将有效切断澳大利亚与贸易伙伴和全球供应链的联系。

为了应对这一威胁，澳大利亚的新国防理论要求招募士兵，以及加强该国北部的军事基地，并扩大其军队的空中、陆地和海上打击能力。

当被问及澳大利亚新发布的《国防战略评估》指出，由于中国的军事建设挑战地区安全，该国需要在国防上投入更多资金时，中国外交部发言人毛宁警告“有关国家”不要“让中国成为他们扩军的借口”。

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