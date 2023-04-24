美国要求韩国勿去填补美光芯片在中国被禁留下的缺口

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在韩国总统尹锡悦访问美国前夕，华盛顿呼吁首尔敦促韩国公司不要去填补北京禁止美光芯片在中国市场留下的缺口。

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据英国金融时报今天4月24日消息，美国白宫要求韩国政府敦促其芯片制造商，如果北京禁止总部位于爱达荷州的美光公司销售芯片，不要填补中国的任何市场空白，此刻美国正在召集盟友对抗中国的经济胁迫。

据之情人透露，美国已要求首尔促请三星电子和SK海力士，在美光因调查而被禁止销售的情况下，暂缓提升对中国的销售量。

虽然美国一直在与盟友合作，在印太地区的安全问题上对抗中国，但这是美国第一次要求盟友让其公司发挥作用。

金融时报说，韩国驻华盛顿大使馆和三星公司没有对评论请求作出回应。SK海力士说它没有收到韩国政府的请求。美光公司拒绝发表评论。白宫没有对具体细节发表评论，但表示，拜登和尹锡悦政府在深化国家和经济安全问题的合作方面取得了 "历史性进展"，包括保护"前沿技术"的努力。

美国国家安全委员会说，“这包括努力协调在半导体领域的投资，确保关键技术，以及解决经济胁迫”。“期望韩国总统即将进行的国是访问能进一步加强在所有这些方面的合作”。

一位熟悉情况的人士说，华盛顿向首尔提出的请求反映出拜登团队"有动机确保中国不能利用美光作为杠杆来影响或冲击美国政策"。他补充说，美国可以通过向中国政府表明，它将与盟友和伙伴合作，破坏任何针对美国或盟友公司的此类行动，从而帮助对抗中国的经济胁迫努力。

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