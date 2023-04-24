联合国：四月底，印度将成为世界上人口最多的国家

中国/印度/人口

法新社报道，联合国周一宣布，印度将在4月底超过中国，成为世界上人口最多的国家。印度人口届时将超过14.25亿。不过，联合国同时也承认，到底是哪一天印度人口超过中国，这仍然存在很大的“不确定性”。

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根据纽约联合国经济和社会事务部(DESA)的说法，“不久中国将不再是其长期保持的世界人口最多的国家”。该机构称，一周后，即“到本月底之前，印度人口将会达到14点25775850亿人，与中国大陆人口持平，并随后超过中国大陆”，这里说的是中国大陆，因此不包括香港、澳门和台湾。

联合国经济和社会事务部的新闻稿还表示，“中国人口在2022年达到14.26亿的峰值，并开始下降。预测表明，本世纪末之前，中国人口规模可能会降至10亿以下，而印度人口预计将继续增长数十年”。联合国经济和社会事务部的老板是联合国副秘书长中国人李军华。

但是，法新社指出，上周，联合国人口基金（UNFPA）的一份关于世界人口状况的报告估计，印度人口将达到14.286亿，而中国则为14.257亿。但这一报告说，这一状况不会发生在今年年中之前。

为什么两个机构的预计不一致？在纽约联合国总部接受媒体提问时，联合国经济和社会事务部人口司司长约翰·威尔莫斯（John Wilmoth）说不出为什么他的机构和联合国人口基金就印度人口何时超过中国公布了两个不同的日期。

威尔莫斯说，“很遗憾，沟通不清晰”。他还说，“据我们所知，这会发生在今年，（但）这一估计也存在很多不确定性。中印人口交叉的确切时间尚不确定，而且永远也不会有确切的时间。”

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