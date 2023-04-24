韩国总统尹锡悦启程访问美国

韩国/美国

韩国总统尹锡悦4月24日起程开始对美国进行为期6天的国是访问。他此行的背景是韩美结盟70年之际，面对朝鲜越来越严重的核威胁，韩国急需加强与美国的军事合作。

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据法新社今天发自首尔的报道说，在为期六天的访问中，尹锡悦预计将于周三与他的美国同行乔-拜登举行会谈。

韩国主要副国家安全顾问金泰孝(Kim Tae-hyo)告诉记者，两位领导人还将在一些活动中，庆祝"韩美联盟在过去70年取得的成就"。

面对今年朝鲜弹道导弹发射的新纪录，尹锡悦先生正在收紧与美国的盟友关系，甚至寻求与前殖民国日本和解。

但是，这位韩国领导人看到他在国内的声望正在下降。他正艰难地试图安抚自己的同胞，此刻韩国民众对美国承诺扩大威慑力以防对其盟友的可能攻击越来越烦躁。民意调查显示，现在大多数韩国人希望首尔拥有自己的核武器。

首尔梨花大学朝鲜研究教授朴远建（Park Won-gon）说：“美国需要在联盟层面显示出对威慑的更多承诺”。

在国内，尹锡悦也受到了今年3月他与日本首相岸田文雄举行的峰会的影响，岸田文雄被指责忽视了日本战争期间朝鲜人待遇的争端（从强迫劳动到性奴役）而偏重于外交活动。

美国总统拜登希望日本和韩国这两个华盛顿在该地区的主要盟友在朝鲜问题上进行更密切的合作。

在韩国总统访问美国期间，预计华盛顿还将呼吁世界第九大武器出口国韩国给予美国更多帮助：通过向基辅提供弹药和武器来支持乌克兰。

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