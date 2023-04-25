中东欧三国总理：冻结冲突或部分胜利不会解决任何问题

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捷克、斯洛伐克和波兰三国总理4月24日在美国《外交事务》杂志刊文，呼吁“自由世界必须在乌克兰问题上坚持下去”。他们强调，“冻结的冲突或部分的胜利不会解决任何问题。”

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捷克总理菲亚拉（Petr Fiala）、斯洛伐克总理黑格尔（Eduard Heger）和波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）联名撰文表示，“美国总统拜登（Joe Biden）2月对华沙和基辅的访问使欧洲人受到鼓舞。拜登重申，虽然美国距离遥远，但其致力于欧洲的自由——而且和我们一样理解，乌克兰正在为我们所有人的自由而战。”

三国总理表示，“乌克兰不希望与俄罗斯发生战争。我们也不想。但越来越清楚的是，俄罗斯在很久以前就决定与我们开战了。多年来，克里姆林宫通过违反国际法，使用或威胁使用武力，以及通过政治和混合战争破坏民主体制，系统性地破坏了国际稳定和安全。它对乌克兰的侵略行为只是这些持续行动的最极端表现。”

三国总理称：“我们的呼吁应该得到认真对待：如果俄罗斯获胜，乌克兰沦陷，中欧很可能是下一个目标。因此，现在在乌克兰击败俄罗斯，将减少乌克兰的支持者不得不在以后洒下自己的鲜血和更多财富的机会。它将发出一个明确的信息，即冻结的冲突和无休止的战争在我们的地区没有地位。它将向各地的暴君表明，侵略不会得到奖励，独裁者不会被允许将地球分割成他们邪恶的影响范围。”

三国总理表示，“这也是为什么我们必须继续支持乌克兰，直到俄罗斯军队完全撤出其领土，彻底结束克里姆林宫的复仇主义和帝国主义。在俄罗斯仍然拥有克里米亚和乌克兰东部领土的情况下结束战争，就像向所有专制的疯子发出公开邀请，他们认为根据捏造的、可憎的叙述入侵他们的邻居是OK的，并在此过程中杀害数百或数千名无辜平民。”

三国总理称，“简而言之，和平只能按照乌克兰的条件来实现。冻结冲突是俄罗斯最喜欢的争取时间的方式，即假装结束一场由它发起的战争。从长远来看，冻结的冲突不会带来稳定或改善安全或经济状况。相反，它将使俄罗斯能够重组和重建其部队，同时继续发动政治战争，并输出其帝国意识形态。”

就前线局势，三国总理表示：“我们感到自豪的是，欧洲在面对俄罗斯的侵略时站在一起。纵观我们自己的历史，我们经历了俄罗斯的复兴主义、极权主义、占领、驱逐和屠杀。多年来，中欧人一直对这些危险提出警告。作为来自处于这场更广泛斗争前线的国家的领导人，我们从第一天起就知道，我们的国家要发挥特别核心的作用。我们的历史也告诉我们，必须站起来反对邪恶，支持那些反击的人。这就是为什么我们地区的领导人率先访问被围困在基辅的泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）总统。 这也是为什么我们的国家接收了数百万难民，并且从俄罗斯入侵的第一天起，就向乌克兰运送军事、经济和人道主义援助。”

三国总理称，“我们还感到鼓舞的是，这场战争为跨大西洋联盟注入了新的活力。许多北约成员国现在在增加国防开支和使其武装部队现代化方面所做的工作比该联盟历史上的任何时候都多。当我们在7月的（北约）联盟维尔纽斯峰会上通过新的承诺时，我们必须继续提升我们的国防计划，并提高我们部队的战备水平。显然，我们的共同安全将需要更多的资源，包括财政和人力，以保持我们在未来的军事和技术优势。欧洲人已经表明，他们有能力承担他们应有的负担；我们对乌克兰的军事支持也意味着我们帮助我们自己的国防工业，使跨大西洋联盟更加强大。这是我们帮助的一个重要原则：援助乌克兰并不意味着削弱我们自己的防御能力。”

三国总理表示：“现在不是削弱我们决心的时候。随着今年春天战场上战斗的加剧，我们展望着夏天和秋天。我们必须继续无条件或无保留地支持乌克兰。这包括确保它获得击败俄罗斯并完全恢复其主权和领土完整所需的所有武器和财政援助。这是乌克兰民选政府的合法要求。到目前为止，我们的军事支持已被证明在战斗中至关重要。鉴于俄罗斯无差别的炮击和攻击，任何类型的常规武器都不应被事先排除在外。”

三国总理指出，“虽然我们同意提供什么类型的武器很重要，但有时我们如何快速和勇敢地作出这些决定更为关键。每一次犹豫，每一次拖延对乌克兰来说都是危险的。给它提供获胜所需的筹码是避免旷日持久的战争的最佳方式。而且我们应该记住，乌克兰人民正在看着我们反复讨论我们犹豫运送的武器类型；当我们中的一些人可能被战争疲劳所诱惑时，乌克兰人继续捍卫他们的国家和生命。”

三国总理称，“我们欢迎国际刑事法院最近对俄罗斯总统普京的起诉；该法院继续调查在乌克兰犯下的战争罪行是很重要的。但现在也是时候建立一个特别法庭，让俄罗斯最高领导人对其犯下的侵略罪行负责。我们已经听到了乌克兰的呼吁，欧洲委员会、欧盟机构和30多个国家已经表示支持建立一个拥有这一任务的特设国际刑事法庭。我们还提议没收俄罗斯的资产和储备，在西方，这些资产和储备估计为3500亿至4000亿美元。这些资金可以，而且应该用于乌克兰的战后重建。”

展望战后未来，三国总理提出：“现在为乌克兰的战后安全保障进行规划也为时过早。除非乌克兰能够保护自己免受未来的侵略，否则就不会有投资和可持续的重建。” 他们认为，“欧洲安全的未来必须建立在一个坚实的基础上，以北约作为跨大西洋共同体的支柱，促进民主价值观、安全合作以及和平解决争端。在即将举行的维尔纽斯峰会上，北约将不得不回答关于联盟未来的困难但不可避免的问题，包括其与乌克兰的关系和它对俄罗斯的未来战略。2008年，盟国决定，乌克兰的未来，连同格鲁吉亚的未来应该包括加入北约。”

三国总理补充说，“现在是联盟为乌克兰加入制定明确和可信的路径的时候了，如果基辅愿意并且条件允许的话。而在此之前，我们必须准备好在政治保证之外提供安全保障，以防止乌克兰彻底地成为灰色地带。灰暗地带为专制政权创造了播种不稳定和加剧紧张局势的机会。”

三国总理称，“至于俄罗斯，可以说，我们长期以来的双轨制方法——包括威慑和对话，需要升级。然而，威慑和实力必须是我们姿态的核心；对话可以作为传达决心和解决紧张局势的工具，但不应该被认为是目的本身。多年来，我们在包括北约-俄罗斯理事会在内的各种场合耐心地与俄罗斯分享我们的观点和分歧，但效果甚微。对着一堵墙说话并不能带来俄罗斯行为的改变。面对失效的对话，北约作为一个政治军事联盟，必须准备好随即调整其战略。76年前，在这本杂志上，乔治·凯南（George F. Kennan）呼吁对苏联采取遏制政策。类似的原则当今也可以适用，军事力量、严厉的制裁、俄罗斯的孤立和跨大西洋的团结是我们战略的关键原则。”

三国总理称：“我们也和华盛顿一样关注印度-太平洋的自由和安全。安全是一个全球性的挑战，正如我们为民主和自由而共同奋斗一样。如果欧洲要保持完整和自由，美国的参与和领导力将仍然至关重要。然而，支持乌克兰的决心也将有助于阻止世界其他地区的侵略，发出这样的信息：无论是在欧洲、亚洲还是其他地方，暴君都不会被绥靖。当乌克兰获胜和俄罗斯被打败时，这一信息将特别明确。”

文章结尾，三国总理写道：“历史有它的时刻，而这就是其中之一。这就是为什么我们欧洲人已经站出来做更多的事情，为一个统一的欧洲和一个新的跨大西洋关系服务。这也是为什么我们必须在乌克兰问题上坚持走下去，击败黑暗的复仇主义势力，支持基辅，直至胜利。”

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