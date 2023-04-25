日本私营公司月球探测器“白兔”在月表与地球失联

日本/月球

"ispace"的创始人兼首席执行官Takeshi Hakamada和他的员工们在公司宣布失去了HAKUTO-R月球探测计划中的登陆器的信号后2023年4月26日东京。

日本初创公司ispace试图成为历史上第一家成功将探测器送上月球的私营公司，但该公司的老板周二说，他们的登月器在预定的时间降落后，与地球失去了联系。

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ispace公司的首席执行官和创始人Takeshi Hakamada说 "我们失去了通讯，所以我们不得不考虑我们无法完成这次登月任务。他补充说，"我们的工程师将继续分析情况"。他并承诺，会尽快提供更多信息。

据法新社介绍，Hakuto-R登月器（日语白兔）的尺寸为2米乘2.5米，它于去年12月由SpaceX火箭从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角基地发射，自上个月以来，一直在月球上方约100公里的轨道上运行，今天在预定降落月球表面的时间大约一小时前，开始下降到月球表面。这是一个完全自动进行的复杂动作。

一切似乎都在按计划进行，但在格林尼治标准时间周二16点40分左右，白兔探测器按计划着陆后，接下来是几十分钟的焦急等待，在此期间，该公司的团队试图与月球上的“白兔”重新建立通信，但没有成功。

然后，该公司的老板终于在视频直播中宣布了坏消息，他并保证ispace公司将继续为"未来的任务而努力"。

到目前为止，只有美国、俄罗斯和中国成功地将机器人降落在距离地球约40万公里的月球上。

2019年4月，以色列的SpaceIL组织就看到自己的探测器在月球表面坠毁。印度也在2019年试图让一个名为维克拉姆的探测器着登月，但它也坠毁了。

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