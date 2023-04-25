美国要求韩国未来不要去填补中国市场的芯片缺口，韩国邀请习近平访韩

韩国

美国 – 在韩国总统尹锡悦到华盛顿与美国总统拜登会谈前夕，美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比表示美韩政府始终致力于深化双边合作，合作范畴不局限于国家安全，已扩展至经济安全以及保护高新技术。期待借此次韩国领导人访美为契机，双边各领域合作能得到进一步深化。

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英国《金融时报》当地时间23日援引消息人士的话报道说，在尹锡悦访美前夕，美方对韩国政府提出要求：如果中国禁止美国最大芯片制造商美光在华销售芯片，韩国企业不要去填补中国市场的芯片缺口。

韩联社报道，在位于华盛顿特区的韩国新闻中心召开记者会时，科比被问到白宫如何看待外媒有关美方要求韩企对华限制出口芯片的报道。科比表示，美韩经济安全合作不仅覆盖两国就半导体相关投资进行协调，还包括保护关键技术不受经济施压。

美国白宫25日就美方加强对韩延伸威慑执行力的方案表示，美国总统拜登坚信美方能够履行和实现对盟国韩国的协防承诺。

韩国驻华大使馆25日表示，驻华大使郑在浩前一天在北京人民大会堂向中国国家主席习近平递交国书时，转达韩国总统尹锡悦期待习主席年内访问韩国的信息。

郑在浩呼吁中国继续对在华韩国企业予以关注和支持。

尹锡悦和习近平去年11月借出席G20峰会之机在印尼巴厘岛首次举行双边会谈，之后韩国去年12月借韩中外长视频会议之机邀请习近平访问韩国。

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