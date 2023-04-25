苏丹:法国撤离538人包括209法国人 马克龙感谢所有人包括两名苏丹军阀

法国/苏丹/撤离

法国总统马克龙今天周二宣布，法国已从苏丹撤走538人，包括209名法国人。他还感谢了所有对法国撤离行动有帮助的人，包括那两个陷苏丹于战火的军阀。

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法国总统马克龙4月25日周二在爱丽舍宫举行国防和国家安全委员会的会议开始时宣布，法国已从苏丹撤走538人，包括209名法国人。他还宣布了一个令人欣慰的消息：在撤离行动中受伤的法国士兵“已经脱离生命危险”。

马克龙总统赞扬了法国军队，领事和外交人员以及安全部队，他说这些人在"极其困难的条件下做出了出色工作"。

法国和其他国家一样，自4月23日周日开始在喀土穆和吉布提之间部署空中班机，从苏丹撤离人员。

马克龙今天还感谢了苏丹冲突的两位主角，布尔汗将军（Abdel Fattah al-Burhane）和达格洛将军（Mohamed Hamdane Daglo）.感谢他们的良好合作与建设性交流，让这些撤离行动得以实施。

法国总统马克龙还"热烈"地感谢了吉布提总统盖莱（Ismaël Omar Guelleh）和埃塞俄比亚总理艾哈迈德（Abiy Ahmed），感谢这两位领导人在撤离行动中提供的帮助。

法国外交部周一表示，法国已关闭了其在喀土穆的大使馆，并说"等待进一步通知"。

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