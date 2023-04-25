英外相将警告中国对扩军的保密性或导致“悲剧性误判”

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据路透社报导，英国外交发展大臣克莱弗利（James Cleverly）将敦促中国对他所谓和平时期历史上最大规模的扩军背后的原因更加公开，并表示保密可能导致“悲剧性误判”。当地时间周二晚间，克莱弗利将在伦敦金融城市长官邸发表政策演讲，提出英国对寻求深化与印太地区盟友的合作持开放态度，并呼吁中方明确其意图。

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据英国外相办公室提前发布的摘要介绍，克莱弗利将在讲话中表示，“我敦促中国对其扩军背后的理论和意图同样公开，因为透明度肯定符合各方的利益，而保密只能增加悲剧性误判的风险。”

报导指，在英国首相苏纳克（Rishi Sunak）于去年11月宣布英中关系“黄金时代”结束后，英国正在重新调整其对华方针。对两国关系“黄金时代”的愿景曾是前首相卡梅伦时期的外交遗产之一。虽然法国、德国和西班牙的领导人在过去六个月里访问了中国，并呼吁与这个世界第二大经济体进行接触，但美国和英国正在采取更强硬的态度来应对他们认为北京对其利益和价值观的日益增长的威胁。

克莱弗利将在讲话中指出，试图孤立中国是一个错误，在气候变化、预防大流行病、经济稳定和核扩散等领域需要与中方接触。克莱弗利将表示：“对我来说，宣布一场新的冷战将是清楚和容易的——也许甚至是令人满意的。” 他补充说，“清楚、容易、令人满意——而且是错误的。因为这将是对我们国家利益的背叛，是对现代世界的故意误解。”

克莱弗利将表示，英国将保护其国家安全利益，并在北京违背其国际义务或侵犯人权时提出批评。报导指，克莱弗利将利用他的演讲谴责新疆维吾尔族人受到的待遇。克莱弗利将指责中方建立了“21世纪版的古拉格群岛”，并“在这场运动的高峰期将超过一百万人关起来，他们往往只是为了遵守他们的宗教信仰。”

据政客新闻网（Politico）报导，继苏纳克政府今年3月发布的更新版《安全、防务与外交政策综合评估》报告，并将中国描绘为“定义时代的制度性挑战”数周后，克莱弗利会在这场期待已久的讲话中，阐述英国的对华方针。预计克莱弗利将为与北京的关系制定一个三分法——限制中方参与被认为对英国国家安全至关重要的领域；加强英国与印太盟友的关系；以及，其中最具争议性的与中国直接接触以促进稳定关系。

在执政的英国保守党党内的压力下，苏纳克在成为首相后对华采取了强硬的态度。作为外相，克莱弗利则把外交重点放在与临近中国的国家建立联盟和提升关系上，他周末刚从太平洋地区访问归来。这是自1970年代以来英国外相首次访问该地区。英国近来还与澳大利亚和美国达成了澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS），并将加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》(CPTPP)。

但英国还没有加入欧洲大国政要正式访问北京的行列。预计克莱弗利本人将在今年晚些时候访华，但唐宁街尚未就苏纳克是否计划访华提供任何信息。克莱弗利的讲话是在一些英国公司切断与中国的联系并将其活动转移到其他国家以应对关系恶化的情况下发表的。英国表示，希望继续帮助英国公司与中国做生意，但不陷入战略依赖的境地。

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