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【视频】拜登正式宣布参加2024总统大选

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2023年2月15日，拜登在美国马里兰州兰姆
2023年2月15日，拜登在美国马里兰州兰姆 AP - Evan Vucci
作者： 林兰
5 分钟

此前的暗示现已成正式，美国总统拜登周二（4月25日）宣布参加2024年总统选举，这意味着美国选民将有可能再次看到他与特朗普的对决。

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法国电视France24驻华盛顿的记者索尼娅-德里迪报道说，很多人的确都在等着拜登的宣布，而他尽管之前有过暗示，表示自己将再次参选，但并没有急于正式宣布，特别是因为他看到共和党方面有特朗普参选，这位共和党候选人目前正陷于多个官司及麻烦中。最终拜登选择了在这个周二发布参选视频，这是他四年前宣布参选上届总统选举的周年日。

拜登在参选视频中仍然把捍卫民主作为其竞选的核心，而拜登的此次参选让许多民主党人感到失望，特别是年轻的民主党人，因为他在上次总统选举中，是把自己定位为一个过渡性的候选人，其作用是在特朗普执政四年后让国家恢复平静，特别是他能够击败特朗普。但根据最近的民意调查结果显示，超过一半的民主党人不希望拜登再次参选，主要原因是担心他80岁的高龄。如果他能再次当选，在完成其第二个任期时将有86岁。这将是一个历史性的，他将成为美国历史上最高龄的总统。

德里迪报道说，民主党人中确实也存在某种不甘而无奈的情绪，因为他们看不到其他替代的入选。看不到有任何可靠的候选人能够击败特朗普。目前在共和党候选人中，特里普处于民调领先位置。

就拜登的健康，人们的确常常看到他显得很疲惫，无疑这是由于年龄的原因，拜登在2021年11月、和2023年2月先后接受了医学体检，结论都是健康状况良好，但人们感觉的到白宫正在保护他，拜登很少举行新闻发布会，他的所有的讲话都是有非常完备的把控下进行。

拜登预订周二下午将发表讲话，阐述其竞选计划，介绍他在任期内的政绩，特别是解决中产阶级关注的问题，报道说，拜登在新的竞选中应会再次依靠美国的中产阶级，通过强调他在过去两年的政绩，试图说服美国人投票给他。

点击视频收看法国电视France24的报道
President Joe Biden speaks about the economy to union members at the IBEW Local Union 26, Feb. 15, 2023, in Lanham, MARYLAND, UNITED STATES
President Joe Biden speaks about the economy to union members at the IBEW Local Union 26, Feb. 15, 2023, in Lanham, MARYLAND, UNITED STATES AP - Evan Vucci

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