【视频】拜登正式宣布参加2024总统大选

美国大选

此前的暗示现已成正式，美国总统拜登周二（4月25日）宣布参加2024年总统选举，这意味着美国选民将有可能再次看到他与特朗普的对决。

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法国电视France24驻华盛顿的记者索尼娅-德里迪报道说，很多人的确都在等着拜登的宣布，而他尽管之前有过暗示，表示自己将再次参选，但并没有急于正式宣布，特别是因为他看到共和党方面有特朗普参选，这位共和党候选人目前正陷于多个官司及麻烦中。最终拜登选择了在这个周二发布参选视频，这是他四年前宣布参选上届总统选举的周年日。

拜登在参选视频中仍然把捍卫民主作为其竞选的核心，而拜登的此次参选让许多民主党人感到失望，特别是年轻的民主党人，因为他在上次总统选举中，是把自己定位为一个过渡性的候选人，其作用是在特朗普执政四年后让国家恢复平静，特别是他能够击败特朗普。但根据最近的民意调查结果显示，超过一半的民主党人不希望拜登再次参选，主要原因是担心他80岁的高龄。如果他能再次当选，在完成其第二个任期时将有86岁。这将是一个历史性的，他将成为美国历史上最高龄的总统。

德里迪报道说，民主党人中确实也存在某种不甘而无奈的情绪，因为他们看不到其他替代的入选。看不到有任何可靠的候选人能够击败特朗普。目前在共和党候选人中，特里普处于民调领先位置。

就拜登的健康，人们的确常常看到他显得很疲惫，无疑这是由于年龄的原因，拜登在2021年11月、和2023年2月先后接受了医学体检，结论都是健康状况良好，但人们感觉的到白宫正在保护他，拜登很少举行新闻发布会，他的所有的讲话都是有非常完备的把控下进行。

拜登预订周二下午将发表讲话，阐述其竞选计划，介绍他在任期内的政绩，特别是解决中产阶级关注的问题，报道说，拜登在新的竞选中应会再次依靠美国的中产阶级，通过强调他在过去两年的政绩，试图说服美国人投票给他。

点击视频收看法国电视France24的报道

President Joe Biden speaks about the economy to union members at the IBEW Local Union 26, Feb. 15, 2023, in Lanham, MARYLAND, UNITED STATES AP - Evan Vucci

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