韩国总统到访美国，白宫称坚信美方能履行对韩协防承诺

韩国/美国/朝核

韩国总统尹锡悦抵达美国，开始7天的国是访问。美国白宫4月25日就美方加强对韩延伸威慑执行力的方案表示，美国总统拜登坚信美方能够履行和实现对盟国韩国的协防承诺。

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据韩联社发自华盛顿消息，韩国总统尹锡悦和夫人金建希搭乘总统专机空军一号于美东时间24日飞抵华盛顿安德鲁斯空军基地，正式开启对美国为期7天的国是访问。

美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比当天在设于华盛顿特区的韩国新闻中心召开记者会。他说，美韩领导人今明两天将围绕延伸威慑进行多次讨论，并将在韩国总统尹锡悦对美国的国事访问结束之际发表讨论结果。

之前，法新社4月24日发自首尔的报道说，韩国民众对美国扩大威慑力协防其盟友的承诺越来越烦躁。民意调查显示，现在大多数韩国人希望首尔拥有自己的核武器。

约翰·科比指出，朝鲜不断加大（武器）试验力度，其武力不仅对韩半岛，还对周边地区构成威胁，这是不争的事实。因此美韩保持并加强同盟关系。过去几周，美韩同盟联合实施演习并付出相关努力，其目的在于遏制和应对朝鲜挑衅。

科比还说，尹锡悦访美旨在祝贺两国结盟70年，并展望未来70年的发展。这也是两国拓展同盟关系广度和深度的机会，相信两国固若金汤的同盟关系有望进一步得到加强。在美国本届政府任内，美韩同盟具有“向善的力量”，而这股力量超出韩半岛的范篱，被传递至印太地区乃至全球各地。

科比还表示，美韩两国愿继续推进同朝鲜的对话，这是为了以和平、外交的方式解决长期存在的问题，并全面实现韩半岛无核化。

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