法国外长科隆纳到访阿塞拜疆

外交穿梭访问

欧亚 – 法国外长科隆纳抵达阿塞拜疆首都巴库，27日将与该国总统和外长举行会晤。2022年，亚美尼亚与阿塞拜疆在其边境地区爆发冲突，双方交火据称已造成近百名军事人员死亡；两国还相互指责对方首先攻击其境内目标。法国外长表示，没有对话就无法重启和平谈判。

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纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方在俄罗斯等调停下就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，双方间武装冲突时有发生。

纳戈尔诺-卡拉巴赫（简称纳卡地区）位于南高加索，为阿塞拜疆领土。纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州面积约4,400平方公里。人口18万，其中80%为亚美尼亚族人。历史上阿亚两族就纳卡归属素有争议。1988年，阿塞拜疆和亚美尼亚为争夺纳卡爆发战争，亚美尼亚侵略占领纳卡及其周围阿塞拜疆领土。1994年，阿塞拜疆和亚美尼亚就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，两国之间的武装冲突时有发生。

2022年4月6日，亚美尼亚总理帕希尼扬与阿塞拜疆总统阿利耶夫在布鲁塞尔举行会谈。双方同意就与两国接壤的纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区紧张局势进行和平谈判。双方还同意在4月底前成立双边委员会来划定联合边界。

法国外长科隆纳此后将到访亚美尼亚首都埃里温（Erevan）；28日她将到访格鲁吉亚首都第比利斯(Tbilissi)。

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