韩美两国决定设立核咨商小组, 韩国不能干预美方的核武使用决策

核威慑

美国 – 韩美两国决定设立核咨商小组，以突出向韩国提供延伸威慑，更多地体现韩国诉求。但不意味着韩方能够干预美方的核武使用决策，韩国也不谋求自主核武装。

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美国政府高官26日在记者会上表示，韩美领导人将在当天举行的会谈上发表《华盛顿宣言》，并写上加强延伸威慑的方案。这名高官就核咨商小组设立宗旨表示，这一机制将帮助韩国理解美国如何构想应对可能发生的重大事态的计划，使韩国能在考虑决策的过程中发出自己的声音。

美国将借这个协商机制向盟友韩国分享对延伸威慑的看法，而韩国能够介入其中。但这名官员明确指出，这并不意味着韩方能够干预美方的核武使用决策，决定使用核武器是总统专属的权力。这适用于韩美同盟、北大西洋公约组织和美国迄今为止的一切安全承诺，短期内不会改变。

韩美核咨商小组与北约核计划小组有很多相似之处。但上述美国官员指出二者有明显的不同之处，如美国在欧洲北约成员国部署有战术核武器，目前、今后都不会在韩国部署。

此外，美方决定将更频繁地向韩半岛出动能够发射核武的战略核潜艇，提高对朝延伸威慑的执行力。韩国则将阐明信任美国的延伸威慑、不谋求自主核武装的决心。

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