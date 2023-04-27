拜登5月将历史性访问大洋洲岛国巴布亚新几内亚

美国，巴布亚新几内亚

美国总统拜登五月将访问大洋洲群岛国家巴布亚新几内亚，该国外长周四（4月27日）宣布该消息时说，拜登将成为一个多世纪以来首位访问巴布亚新几亚的现任美国总统，此次访问日程短暂但具有象征意义。

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美国总统拜登五月将访问大洋洲群岛国家巴布亚新几内亚，该国外长周四（4月26日）宣布这一消息时说，拜登将成为一个多世纪以来首位访问巴布亚新几内亚的现任美国总统，此次访问日程短暂但具有象征意义。

巴布亚新几内亚外长 贾斯汀-特卡琴科说，"他（拜登总统）将于5月22日上午抵达，只停留三个小时，预计会谈将集中在经济、安全和气候变化等议题”。

据特卡琴科表示，美国总统拜登五月将前往日本参加七国集团(G7)峰会，以及前往澳洲参加“四方安全对话”(Quad)领袖高峰会，期间将在巴布亚纽几内亚首都莫士比港短暂停留。

拜登此行凸显了巴布亚新几内亚迅速增加的战略重要性，美国及其盟国正与中国争夺在整个亚太地区的影响力。

中国国家主席习近平2018年高调访问了巴布亚新几内亚，访问期间都莫士比港飘扬着中国国旗，大型车队穿过街道时众多人群聚集两侧欢迎。访问被认为是北京的一次重大外交突破。

美国和澳大利亚一直对中国在资源丰富的巴布亚新几内亚的投资迅速增加表示担忧。此外，美澳也担心中国试图在此建立军事前哨，促使华盛顿提出在巴布亚新几内亚马努斯岛建立联合海军基地的想法。

之前曾有包括希拉里 克林顿在内的几位美国国务卿访问过巴布亚新几内亚，美国前副总统彭斯2018年也访问过该国。但根据美国国务院的记录，自1901年罗斯福政府以来，没有一位现任美国总统访问过巴布亚新几内亚。

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