领土纠纷

纳卡地区冲突 敌对行动加剧

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Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan gives an interview to AFP in Yerevan on October 06, 2020.
Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan gives an interview to AFP in Yerevan on October 06, 2020. © AFP
作者： 法广
3 分钟

欧亚 – 从总理尼科尔-帕希尼扬（Nikol Pachinian）俄罗斯维和部队控制住纳卡地区的局势。阿塞拜疆4月23日在这条道路的入口处设置了一个哨卡，这条道路的交通已经受到封锁的阻碍，导致卡拉巴赫这个主要由亚美尼亚人居住的山区的食品和药品短缺。

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亚美尼亚总理表示，除了俄罗斯，没有人有权控制这条走廊。”他说，阿塞拜疆这样做的目的是“对纳戈尔诺-卡拉巴赫的亚美尼亚人进行种族清洗”。

纳戈尔诺-卡拉巴赫，亚美尼亚人称之为阿尔茨阿克（Artsakh），是位于南高加索的一片内陆山区。

在1917年俄罗斯帝国垮台之后，阿塞拜疆与亚美尼亚都声称拥有这片领土，此后，该地区也一直是两国的紧张局势之源。

这片领土被国际公认为石油资源丰富的阿塞拜疆的一部分，但其居民主要是亚美尼亚人，并且拥有自治政府——该政府与亚美尼亚政府有着密切的联系，但却尚未得到亚美尼亚或者联合国其他成员国的正式承认。

作为基督徒的亚美尼亚人声称在该地区拥有长期的历史统治地位，并且可以追溯至公元前的几个世纪。

而阿塞拜疆的居民则大多为穆斯林，他们也将其历史特征与这片领土联系起来。它指责亚美尼亚人在上世纪90年代将居住在附近的阿塞拜疆人赶走。它还希望完全控制这片飞地，并建议亚美尼亚人接受阿塞拜疆护照或者离开。

 

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