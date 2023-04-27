纳卡地区冲突 敌对行动加剧

领土纠纷

欧亚 – 从总理尼科尔-帕希尼扬（Nikol Pachinian）俄罗斯维和部队控制住纳卡地区的局势。阿塞拜疆4月23日在这条道路的入口处设置了一个哨卡，这条道路的交通已经受到封锁的阻碍，导致卡拉巴赫这个主要由亚美尼亚人居住的山区的食品和药品短缺。

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亚美尼亚总理表示，除了俄罗斯，没有人有权控制这条走廊。”他说，阿塞拜疆这样做的目的是“对纳戈尔诺-卡拉巴赫的亚美尼亚人进行种族清洗”。

纳戈尔诺-卡拉巴赫，亚美尼亚人称之为阿尔茨阿克（Artsakh），是位于南高加索的一片内陆山区。

在1917年俄罗斯帝国垮台之后，阿塞拜疆与亚美尼亚都声称拥有这片领土，此后，该地区也一直是两国的紧张局势之源。

这片领土被国际公认为石油资源丰富的阿塞拜疆的一部分，但其居民主要是亚美尼亚人，并且拥有自治政府——该政府与亚美尼亚政府有着密切的联系，但却尚未得到亚美尼亚或者联合国其他成员国的正式承认。

作为基督徒的亚美尼亚人声称在该地区拥有长期的历史统治地位，并且可以追溯至公元前的几个世纪。

而阿塞拜疆的居民则大多为穆斯林，他们也将其历史特征与这片领土联系起来。它指责亚美尼亚人在上世纪90年代将居住在附近的阿塞拜疆人赶走。它还希望完全控制这片飞地，并建议亚美尼亚人接受阿塞拜疆护照或者离开。

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