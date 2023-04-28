【视频】一架乌克兰无人机无阻飞过莫斯科上空？

乌俄战争，网络

最一段视频刷屏社交网络，视频中显示一架貌似乌克兰无人机飞过莫斯科的克里姆林宫上空，似乎暗示基辅可以轻松攻击俄罗斯首都，而实际上这段视频被查明来自于一个2016年发布在网络上的旧影像，法国电视France24“新闻真/假”栏目揭秘如何辨识其真伪的过程。

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这个被广泛传播的视频仅约十秒，其中显示空中鸟瞰莫斯科红场、克里姆林宫以及克里姆林宫东侧墙塔楼斯巴斯克塔的景象。尽管视频画面质量不高，但仍明显可见上方有一个显示西-北-东-南方向的罗盘，左下方有小电池标志，以表明这是一个无人机拍摄的视频。此外，还有醒目的三叉戟的标志，这是乌克兰国徽上有的三叉戟标识，自2022年2月乌克兰战争以来该标识已非常流行。出现在这里是表明视频是一个乌克兰无人机拍摄的。

许多网民在转发的同时说， 一架乌克兰无人机畅通无阻飞过莫斯科上空，甚至暗示莫斯科可能很快就会受到攻击。

法国电视24小时台观察员“新闻真/假”栏目记者利用反向图像搜索，发现该视频出自于一个7年前发布的影像，是一个名为AirPods VR的网民2016年在 YouTube上发布的。此外，记者通过对比视频中人行横道的“斑马线”也证实，这个视频是一段7年前的老视频。

自俄入侵以来，一直有乌克兰无人机飞入俄罗斯上空

尽管这个视频确实是假的，但乌克兰无人机自俄罗斯入侵以来却是的确一直都能够进入俄罗斯上空。最近的一次报道发生在不到三天前，费加罗报报道，俄罗斯当局周一表示，一架 "乌克兰 "无人机在距离莫斯科约50公里处坠毁，没有造成任何人员伤亡或损失，但处于安全援引，当地仍然叫停了原定5月9日的游行活动。5月9日俄罗斯纪念战胜纳粹德国的全国假日。

报道说，这是自2022年2月俄罗斯对乌克兰发起攻势以来，莫斯科地区报告的第二起此类事件。一些无人机袭击了俄罗斯其他地区，有时离乌克兰边境很远。

半岛电视台网站甚至提到，乌克兰是否已对俄罗斯发起了一场无人机战争。而一位名叫沃洛基米尔-辛科的亿万富翁4月6日在脸书上说，要设立重奖，如果将乌克兰无人机在5月9日俄罗斯全国假日时能在莫斯科红场上空飞行和降落，就将获得2000万格里夫納、相当于50万欧元的奖金。

点击视频收看France24台的报道

05:22 info/intox节目揭秘乌克兰无人机飞过莫斯科上空视频真伪 © 法广（france24 报道视频截图）

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