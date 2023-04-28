阿根廷进口中国商品改人民币结算

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人民币国际化捷报频传。继俄罗斯、伊拉克、巴西、法国石油公司道达尔之后，阿根廷政府宣布，将停止使用美元来支付从中国进口的商品，转而使用人民币结算。不过分析师表示，将“去美元化”与“人民币国际化”画上等号仍为时尚早。

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中国央视报导，阿根廷将于本月使用人民币支付价值相当于大约10亿4千万美元的中国进口商品，此后每月约7.9亿美元的进口商品将以人民币支付，该决定旨在缓解美元外流。

在此之前，伊拉克央行二月份提出允许以人民币直接结算伊拉克对中国的贸易，以此改善外汇储备；3月份，拉丁美洲最大的经济体巴西宣布将直接用人民币—雷亚尔结算中巴之间的贸易和金融交易；中海油与道达尔能源达成首单以人民币结算的进口液化天然气采购交易。此外，巴西总统在本月访问中国时呼吁金砖国家使用本币结算，马来西亚总理透露马来西亚央行已就中马双边贸易用林吉特—人民币结算一事与中方进行谈判。

不过，虽然越来越多的国家探讨“去美元化”，但分析师们表示，将“去美元化”与“人民币国际化”画上等号，仍然为时尚早。中经院第一研究所助理研究员王国臣表示，人民币的储备与结算国际化程度均为全球第5，或将威胁日元、英镑的地位，但和美元、欧元的差距甚远，人民币将取得应有的国际地位，但短期不太可能取代美元。

香港星展银行经济分析师梁兆基也指出，人民币的国际化进程正在加速，但距离挑战美元的主导地位还有很长的路要走。

环球银行金融电信协会（SWIFT）的统计显示，今年3月全球支付货币排名中，人民币占比2.26%，位居第5，美元、欧元、英镑和日元分别以41.7%、32.6%、6.1%和4.7%的占比位居前4。

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