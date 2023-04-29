新变异株“大角星”快速传播33国 法国发现10个病例

“大角星”（Arcturus）

国际 – 新冠病毒再现新变异株“大角星”（Arcturus），近期在多国快速传播，目前包括美国、英国、日本、新加坡、印度等33个国家皆已发现病例，台湾也出现境外移入个案，累积迄今已检出14例，且日前泰国证实出现大角星变异株全球首宗死亡个案。法国有10个病例。

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日内瓦大学全球卫生研究所所长法拉欧（Antoine Flahault）告诉法新社：症状主要是发烧、体乏；患者眼睛发痒，伴有结膜发红等症状。

指挥中心发言人罗一钧周四(4/27)说明，上周首度出现2例本土“大角星”变异株感染，1例为北部70多岁女性，有高血压与癌症病史，没有出国旅游史，出现发烧、咳嗽等症状后，自行快筛阳性，就医经PCR检验阳性，因肺炎、需要氧气，故住院治疗，曾使用瑞德西韦与类固醇。

另一位北部80多岁女性为轻症个案，有慢性肺病病史。

专家提醒，这款变异株致死率虽不高，但传播速度更快，仍可能引发重症，对免疫力较差的孩童与年长者族群威胁大，要格外留心，并建议出国民众在飞机上配戴口罩，预防境外传染。此外，感染大角星所产生的症状除了发烧、畏寒、咳嗽、头痛、肌肉酸痛之外，也出现结膜炎或眼睛发炎、红痒等症状，民众可多加注意。

自从边境开放后，多数民众已渐渐回归疫情前正常的生活状态，但新冠病毒并未从社区中消失，近期世界卫生组织 (WHO) 监测下又发现新的变异株—Omicron 亚型 XBB.1.16，又被称之为“大角星 Arcturus”，是造成最近印度疫情再起的主要原因，新变异株推测可能具有较高传染风险，导致确诊病例人数激增。

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