法印为莫迪访问巴黎，出席法国国庆阅兵式做准备

法国/印度/印太

据彭博社4月28日援引熟悉此事的官员报导，在法国总统马克龙邀请印度总理莫迪担任7月14日法国国庆阅兵式的嘉宾后，法印双方正在为莫迪访问巴黎做准备。据这些官员介绍，法方的这一邀请反映了两国之间蓬勃发展的商业和军事关系，以及印度作为世界上人口最多的国家和其今年担任二十国集团（G20）轮值主席国的战略重要性。

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参加以纪念1789年法国大革命而命名的巴士底日，对法国最亲密的盟友来说是一种罕见的特权。每年这一天在巴黎举行的庆祝活动通常包括香榭丽舍大街上的阅兵式，及法国军机飞越首都上空。近年来受邀参加法国传统的国庆阅兵仪式的外国首脑包括时任美国总统特朗普和德国总理默克尔。据悉，马克龙预计将于9月访问印度。法国总统府和印度外交部都拒绝置评。

报导指，马克龙寻求深化与发展中国家的政治和商业联系，以使欧洲成为比中国更强大的合作伙伴。法国正准备在6月召开一次全球峰会，提议在发达国家和发展中国家之间开展更有效、更公平的合作。他还试图建立一个全球联盟，追究俄罗斯入侵乌克兰的责任。在最近对中国的访问中，马克龙称北京可以在乌克兰问题发挥“重要作用”，同时补充说反对与这个世界第二大经济体脱钩。

但法国对中国的外联活动与新德里与北京的紧张关系相差异。中印两国之间的边界争端近年来曾导致致命的小规模冲突。印度、美国、日本和澳大利亚是四方安全对话（Quad）的成员，该集团被认为是对中方在印太地区日益增长的强硬态度的一种反制。北京批评该集团是一个“小圈子”，可能引发新冷战。马克龙和莫迪在俄乌战争问题上也存在分歧。印度拒绝公开谴责俄罗斯入侵乌克兰，并与莫斯科保持密切的经贸等多方面联系。

官员们说，巴黎和新德里之间的分歧不会阻止双方关系的深化。印度已经从法国购买了36架阵风战斗机。知情官员说，法国海军集团（Naval Group）已经通过技术转让帮助印度建造了6艘潜艇，该公司可能正在关注更多此类交易。2022年，法印两国之间的货物贸易总额接近158亿美元，比前一年增长了6%。法国对印度的主要出口产品包括飞机、电信设备和涡轮喷气机。今年2月， 印度航空公司（Air India）同意购买250架空客飞机。

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