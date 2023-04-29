“韩美相互防御”从常规武器升级到含核武器防御，但韩国不自行研制核武器

核武器

美国 – 1953年的《韩美相互防御条约》是基于常规武器转让的;《华盛顿宣言》是升级为包括核武在内的韩美相互防御概念。这是韩国总统尹锡悦28日在哈佛大学肯尼迪政治学院发表演讲后，与同著名国际政治学者、哈佛大学教授约瑟夫·奈进行对话时作出上述表述。

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韩联社报道，尹锡悦表示，《华盛顿宣言》不仅写入美方的义务，也包括韩国要遵守不自行研制核武器、履行《核不扩散条约》的义务，政权更迭也不能影响其效力。

针对《华盛顿宣言》与“北约式核共享”的区别，他强调，因为这是两国之间签订的协议，应该比多方协议更有实效性。我对《华盛顿宣言》的可持续性抱有坚定信心。

对于约瑟夫·奈有关《华盛顿宣言》是否会影响到韩中关系的提问，尹锡悦表示韩方一直致力于基于相互尊重的精神，打造追求共同利益的韩中关系。对于朝鲜核武技术进一步升级，违反联合国安理会涉朝决议的行为，安理会理事国合作应对不力，导致核威胁进一步具体化。由于不仅是韩国，日本和美国都面临核威胁，因此（《华盛顿宣言》）是必然选择。

尹锡悦指出，朝核威胁近在眼前。韩国内部有舆论认为，我们应独自开发核武。每当朝鲜加大导弹威胁力度时，“拥核”论就会获得支持。

他指出韩国拥有能短时间、甚至一年内进行核武装的技术做后盾。但“核”不仅涉及单纯的技术问题，还要考虑与核武器相关的复杂的政治经济学和政治经济方程式。

而韩国国内舆论并不考虑这些。由于技术上可行，加上朝鲜正在加大威胁程度，所以单纯认为我们也要研制核武。

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