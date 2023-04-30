埃尔多安30日恢复竞选集会 反对党候选人紧追不舍

总统选举

欧亚 – 土耳其总统和议会选举临近。作为总理和总统统治土耳其二十年的埃尔多安正在寻求在土耳其 5 月 14 日的选举中连任第三个总统任期。4月30日，埃尔多安出现在安卡拉公园，他在竞选集会上高喊：“你们为5月14日做好准备了吗？”“我们要让那一天的票箱满满的。”埃尔多安还表示，上帝保佑，让那些反对党从政治舞台上消失吧！

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埃尔多安的对手共和人民党（CHP）领袖基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）30日在西部的伊兹密尔(Izmir)做竞选宣传。伊兹密尔是土耳其第三大城市，埃尔多安2018年在这里的得票率还不到1/3。基里达欧鲁在竞选集会上表示，我们通过此次选举要重建土耳其的民主。3月6日，土耳其多个反对党达成共识，推出主要反对党共和人民党（CHP）领袖基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）为总统候选人。

基里达欧鲁因为和印度民权领袖圣雄甘地（Mahatma Gandhi）外型神似，而有“甘地凯末尔”（Gandhi Kemal）或“土耳其甘地”（Turkey's Gandh）之称。这位现年74岁，说起话来轻声细语的在野势力共主，和谈话辛辣的埃尔多属不同类型。

基里达欧鲁说：“我们唯一目标就是带领我们国家步入繁荣、和平和喜乐。”

土耳其在野势力上一次联手挑战埃尔多安阵营是在2019年的地方选举。埃尔多安此次选情不容乐观。2月6日突如其来的强震打乱了埃尔多安的“算盘”。地震发生后数小时，埃尔多安在首都安卡拉的国家灾难协调中心紧急召开了发布会，宣布这是1939年以来土耳其遭遇的最严重自然灾害。

埃尔多安深知救灾不力对其政治形象的打击。1999年土耳其伊兹米特市大地震发生后，时任总理埃杰维特就因救灾不力而在2002年的选举中惨败，为当时年轻的埃尔多安初次掌权铺平了道路。

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