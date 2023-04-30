拜登莫迪5月访巴布亚新几内亚会晤太平洋18岛国首脑

印度/美国/太平洋

太平洋岛国巴布亚新几内亚总理马拉佩（James Marape）4月29日通过声明表示，美国总统拜登和印度总理莫迪将在下个月与太平洋岛国领导人一起参加一个面向未来的“历史性”会议。据悉，拜登将与马拉佩举行双边会谈，并与太平洋岛国论坛的18位领导人举行会议。他们是来巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港，出席与莫迪共同主持的印度-太平洋岛国合作论坛(FIPIC)。马拉佩称，“这是一个历史性首次，同时也是全球超级大国在这个太平洋最大国家举行的‘向前’想象未来情况的会议。”

广告 继续浏览后续

据路透社报导，拜登预计在5月22日快闪访问巴布亚新几内亚，他也将因此成为百年来首位到访该国的在任美国总统。拜登还将于5月19日至21日出席在日本举办的七国集团（G7）广岛峰会，紧接着在5月24日出席在澳大利亚悉尼举行的四方安全对话（Quad）第三次领导人面对面峰会。

据悉，莫迪和拜登将在前往悉尼的途中在巴布亚新几内亚停留。马拉佩说，去年他们在华盛顿会面时，曾邀请拜登，并“非常荣幸地看到他履行了对我的承诺，来访问我们的国家”。去年9月，为期两天的首届美国-太平洋岛国峰会在华盛顿举行。

巴布亚新几内亚正在受到中国和美国及其盟国的青睐，马拉佩政府正寻求促进外国投资。中国国家主席习近平在2018年访问了这个国家。位于澳洲北部，拥有约940万人口的巴布亚新几内亚正在与美国和澳大利亚谈判安全协议，马拉佩已被邀请在今年访问北京。

在中国去年与所罗门群岛达成新的安全框架协议后，华盛顿加紧努力对抗北京在太平洋地区日益增长的影响力。中国未能与10个太平洋岛国达成更广泛的安全和贸易协议。中国和澳大利亚一直是该地区主要的援助和基础设施捐助国。

马拉佩表示：“在印度-太平洋的对话中，巴布亚新几内亚和太平洋地区不容忽视。我们的森林和海洋面积加在一起，是世界上最大的碳汇，也是地球上最大的海洋和空气空间。”

太平洋岛国论坛的18个国家和地区覆盖了3000万平方公里的海洋。该地区的领导人强调，气候变化是他们国家面临的最大安全威胁，因为旋风不断恶化，海平面不断上升。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅