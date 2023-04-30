日本首相29日启程访问非洲四国与新加坡

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日本时间4月29日上午，日本首相岸田文雄启程前往非洲等5国进行访问。岸田文雄在29日至5月5日期间，将访问埃及、加纳、肯尼亚、莫桑比克和新加坡，将与各国领导人会面，讨论俄罗斯入侵乌克兰等问题。

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这是日本首相自 2016 年 8 月，前首相安倍晋三访问非洲以来，七年来首次访问非洲。 临行前，岸田在羽田机场对记者说：“由于国际秩序的基础因俄罗斯入侵乌克兰而动摇，我想与非洲主要国家领导人就国际问题交换意见，这将使广岛七国集团峰会的讨论更加充实。

日本内阁官房长官松野博一在4月26日的记者会上表示，岸田文雄首相在访问非洲的归途，将在新加坡停留，与李显龙总理举行首脑会谈。 松野博一指出：“今年是日本与东盟（ASEAN）友好合作 50 周年，我们将以此为契机，进一步加强与新加坡的合作。”

据说此次访问的主要目的是争取在以俄罗斯和中国为一方，以七国集团等西方国家为另一方的国际社会对垒中，采取中立立场的非洲国家的合作与支持。

将在5月举行的广岛七国集团首脑峰会的主要议程将是俄罗斯入侵乌克兰和应对不断增加军事压力的中国，岸田首相希望得到非洲对七国集团等的理解和支持。

另据报道，岸田文雄首相将于5月初访问韩国，并与尹锡悦总统举行会谈。 在今年3月，尹锡悦总统访问日本，在与岸田首相举行的日韩首脑会谈中，两国首脑同意恢复两国领导人互访的“穿梭外交”，这将是他就任首相后的首次访韩。

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