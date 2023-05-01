俄罗斯对乌克兰连射导弹 酿1死37伤

2023年5月1日，在乌克兰第聂伯罗彼得罗夫斯克地区的巴甫洛格勒（Pavlograd）镇，77岁的当地居民柳博夫-瓦西利耶娃（Liubov Vasylieva）站在被俄军打击的房屋院子残骸中。

俄罗斯周日夜间对乌克兰连射导弹。据乌克兰地方政府表示，南部赫尔松地区有1人死亡，3人受伤；东部第聂伯罗彼得罗夫斯克地区，有34人受伤，包括5名儿童。

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据法新社5月1日报道，今天凌晨，莫斯科又对乌克兰城市发射了新一波导弹，据基辅地区部队说，其中大部分已被他们击毁。

据赫尔松军管门负责人奥列克桑德-普罗库丁（Oleksander Prokudin）在电报群Telegram上说，俄军的目标是当地人口密集的住宅区和赫尔松（城市）中心的一座官方建筑。

他补充说，赫尔松市在大约24小时内遭到八次炮击。俄罗斯的这一轮轰击，造成一人死亡，另有三人受伤，包括一名儿童。

据第聂伯罗彼得罗夫斯克州的州长利萨科（Serhiy Lyssak）周一在社交网络上说，在东部的巴甫洛格勒（Pavlograd）镇，俄罗斯发射的导弹至少造成34人受伤，包括5名儿童，最小的是一名8岁的女孩。

他补充说，在巴甫洛格勒镇，"有19栋多层建筑、25座民宅、6所学校和幼儿园及5家商店被损坏"。

乌克兰军队总司令扎鲁什尼（Valéry Zaloujny）在电报群Telegram上说，周日夜里，"大约在凌晨2:30"（格林尼治标准时间23:30），"俄罗斯侵略者用他们的战略飞机袭击了乌克兰"，发射了"18枚巡航导弹"，其中15枚被摧毁。

法新社这个报道说，在过去的冬季，乌克兰呼吁西方盟友助其击退俄军对该国能源网络的轰炸后，加强了防空防御，包括使用美国爱国者系统。

俄罗斯去年11月从赫尔松市撤军后，仍控制着赫尔松地区的一部分。

最近几周，乌克兰的大部分战斗都集中在顿巴斯东部地区，特别是在巴赫穆特镇。俄国人一直在非常逐步缓慢地在这个基本上被摧毁的工业城市推进，他们声称控制了该市大约80%的地方。

乌克兰地面部队指挥官赛尔斯基（Oleksander Syrsky）周一表示，他手下部队在巴赫穆特进行了小规模反击。他并强调那里的局势仍然"相当复杂"，并说，俄罗斯"没有办法（完全）控制这座城市"。

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