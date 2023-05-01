俄罗斯5.1破坏事件：货车被炸出轨 高压电塔被炸翻

俄罗斯/乌克兰战争

俄罗斯境内频发破坏事件：继克里米亚油库大火和布良斯克袭击酿4人死亡后，5月1日周一，布良斯克州一列货车被炸出轨，列宁格勒一条高压线被爆炸损坏。俄联邦安全局老板博尔特尼科夫（Alexandre Bortnikov）指责乌克兰和西方煽动俄罗斯人进行破坏和武装叛乱。

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今天5月1日周一，俄罗斯与乌克兰接壤的布良斯克州的州长博戈马兹（Alexander Bogomaz）在电报群说，"一个不明爆炸装置被引爆，导致一列货运列车脱轨。但“没有人员伤亡”。

在这些事件发生之前一天，乌克兰的袭击造成布良斯克地区一个村庄4人死亡，之前两天，俄罗斯吞并的克里米亚一个油库受到无人机袭击发生大火。

据俄罗斯铁路公司在不同的声明中说，火车被炸翻事件发生在当地时间5月1日上午10点17分（格林尼治标准时间7点17分），地点在乌克兰边境以北约60公里的Ounetcha和Rassoukha镇之间，这段路的交通因此而被中断。

据消息人士称，该火车的车头和两个油罐车在出轨后起火，火势在下午早些时候被消防队控制住。

俄罗斯铁路公司声称，除了机车之外，还有七辆货车出轨：其中四辆装有石油，其他则是建筑材料。当时该公司没有提到有爆炸物，只是说事件是由"外部人员的干预"造成的。

几家俄罗斯媒体播放的图片显示，火车的车头和几节货运车厢着火，躺在铁轨附近的草地上。

法新社说，自2022年2月24日俄罗斯对乌克兰发动侵略攻势以来，俄罗斯的军事基地、军队招募中心和铁路都受到过破坏活动。但这是俄媒体第一次公开报道如此惊人的货车脱轨事件。

高压电塔倒地

今天周一，列宁格勒州州长亚历山大-德罗兹坚科（ Alexandre Drozdenko）周一表示，在圣彼得堡以南约50公里的苏萨尼诺村（Soussanino）附近，一条高压线被爆炸装置炸毁。

这位州长在电报群Telegram上发布的照片显示，一个翻倒的电塔躺在一个林区附近的地上。据他说，俄罗斯联邦安全部门（FSB）已就"破坏行为"展开调查。

4月初，俄罗斯联邦安全局老板亚历山大-博尔特尼科夫（Alexandre Bortnikov）指责乌克兰和西方试图煽动俄罗斯人进行破坏和武装叛乱。

最近几周，俄罗斯当局一直在强调，恐怖主义的风险已经增加。5月初为国家重大节日组织的许多公共活动被取消，因为威胁被认为太高。

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