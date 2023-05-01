欧盟为乌克兰筹集炮弹 南非大亨呼吁向国际采购

欧盟/乌克兰/军火

欧盟专员布勒东为乌克兰筹备弹药的巡访即将结束，欧盟能否完成年底前交付乌克兰100万发炮弹的承诺受到关注。南非大亨呼吁欧盟改变采购规则，向欧洲之外开放市场，而“不要仅仅采取法国的立场"。

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据政客新闻今天5月1日说，欧盟内部市场专员蒂埃里-布勒东(Thierry Breton)即将结束欧盟10国行，计划在本周三向欧盟提交援助乌克兰弹药计划。他这轮访问旨在加强生产弹药以支持乌克兰。

欧盟承诺在年底前向基辅提供100万枚炮弹，布勒东决心要让所有的炮弹都在欧盟本土生产。

该报道说，俄罗斯正在试图全面入侵乌克兰，基辅则很快将发起反攻，要将占领者赶出其南部和东南部的关键地区。

乌克兰防长列兹尼科夫在上周五说，准备工作"即将结束"，"乌克兰已"准备好"进攻。为此，基辅需要它能得到的每一枚炮弹。

然而，欧盟内部市场专员法国人布勒东和其他人认为，这场战争是加强欧洲国防工业的一个机会，并在战略自主的道路上迈出了一步。因此，他有兴趣展示100万枚炮弹可以在欧洲生产，而不是从国外购买，此刻他的工作很紧迫，他下一步将访问德国和西班牙。

一些国家认为，10亿欧元的资金应该用于在国际市场上购买弹药，而布勒东在塞浦路斯和希腊等盟友支持下说，制造弹药的资金应该留在欧盟内部。

现在，工业界的重量级人物正在大声疾呼，敦促欧盟在其边界之外寻找武器。在希腊德尔菲经济论坛场外，南非国防大亨、派拉蒙集团董事长伊奇科维茨表示，布鲁塞尔应该改变其国防采购规则，向非欧盟的私营公司开放市场。"

这位南非的国防大亨说，"我希望布勒东专员采取的是欧洲立场，而不是法国的或仅仅是法国的立场"。

据法新社说，法国总统马克龙昨天4月30日和乌克兰总统泽连斯基通话，再次承诺会向乌克兰提供“所需的一切必要援助”，以“恢复乌克兰的主权和领土完整”。

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