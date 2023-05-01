瓦格纳老板：我们只有所需弹药的10%至15%

瓦格纳集团

瓦格纳集团老板普里戈津称他的部队每天需要300吨弹药2023年5月1日

在乌克兰保证说他们已准备好发动大规模反攻之际，瓦格纳集团的老板普里戈津说，他手下的部队只有所需弹药的10%至15%。普里戈津称他的部队每天需要300吨弹药。

广告 继续浏览后续

俄罗斯私营军事集团瓦格纳的负责人叶夫根尼-普里戈津 （Evguéni Prigojine）4月30日星期天表示，他的手下正在乌克兰东部的巴赫穆特作战，他们缺少弹药。他并警告说，乌克兰的反攻对俄罗斯来说可能是"一场悲剧"。

瓦格纳老板在接受亲克里姆林宫的战地记者谢苗-佩戈夫（Semyon Pegov）采访时说：我们（瓦格纳）只有所需弹药的10-15%"。

普里戈津指责俄罗斯军方高层应该对他们缺乏弹药负责，他说，他预计乌克兰将在5月中旬发动反攻。他警告说：“这个反攻可能成为我们国家的悲剧”。

瓦格纳集团的准军事部队一直处于巴赫穆特镇周边战斗的前线。这个以凶悍闻名于世的雇佣军团在俄罗斯雇佣了大批囚犯到乌克兰前线作战。

叶夫根尼-普里戈津与俄罗斯军方高层发生了公开冲突，他指责俄罗斯军方故意不给他的部队提供足够的弹药，并多次公开攻击俄罗斯国防部长谢尔盖-绍伊古。

俄罗斯军队已再次更换了后勤主管。法新社说说，这是在短短6个月内的第二次。

乌克兰在本周表示，其反攻的准备工作已接近完成。

俄罗斯境内的破坏活动日益频繁：周日，俄罗斯与乌克兰接壤的布良斯克地区的州长宣布，乌克兰对一个俄罗斯村庄的轰炸已经造成4人死亡，2人受伤。

前一天，据俄罗斯吞并的克里米亚半岛当局称，一次无人机袭击导致俄罗斯黑海舰队在克里米亚的母港塞瓦斯托波尔的一个油库发生火灾。

今天5月1日，布良斯克地区，一列货运火车因一个爆炸装置而脱轨起火。同一天，在列宁格勒，一个高压电线塔被炸毁，翻到在地。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅