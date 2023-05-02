乌克兰/加拿大
加拿大-乌克兰首脑通话确认长期合作 加拿大豹2坦克运抵波兰
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加拿大总理特鲁多与乌克兰总统泽连斯基5月1日通话，宣布两国将继续实施长期合作计划。渥太华向基辅承诺的8辆豹2坦克已运抵波兰...
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据法新社5月2日凌晨发自基辅的报道，加拿大与乌克兰两国首脑周一进行了电话会谈，会谈结束时，特鲁多承诺加拿大将继续支持乌克兰：只要乌克兰有需要，就会支持下去，不管多长时间。
加拿大总理特鲁多在一条推文中说，"加拿大将继续向乌克兰提供军事、人道主义和财政援助"。
乌克兰总统泽连斯基在每日电视讲话中赞扬了"乌克兰和加拿大之间的长期国防合作计划"。他还就加拿大持续支持乌克兰，向加拿大总理特鲁多表示了感谢。
他说："加拿大已开始没收俄罗斯的资产”。他补充说："这对世界上所有其他国家来说，都是一个重要的范例。
据法新社说，今年4月中旬，渥太华向基辅承诺的8辆豹2坦克已运抵波兰。这些55吨重的坦克是加拿大武器库的关键组成部分，也是其最先进的设备之一。
加拿大在今年3月宣布将培训乌克兰工程师的任务延长至10月，并宣布向乌克兰提供“战斗医学培训”。
自2015年9月以来，加拿大已培训超过3万6,000名乌克兰士兵，这项任务将延长到2025年的3月。
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