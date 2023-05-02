加拿大-乌克兰首脑通话确认长期合作 加拿大豹2坦克运抵波兰

乌克兰/加拿大

乌克兰总统泽连斯基在每日电视讲话中表示他与加拿大总理特鲁多通话时感谢加拿大对乌克兰的支持2023年5月1日

加拿大总理特鲁多与乌克兰总统泽连斯基5月1日通话，宣布两国将继续实施长期合作计划。渥太华向基辅承诺的8辆豹2坦克已运抵波兰...

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据法新社5月2日凌晨发自基辅的报道，加拿大与乌克兰两国首脑周一进行了电话会谈，会谈结束时，特鲁多承诺加拿大将继续支持乌克兰：只要乌克兰有需要，就会支持下去，不管多长时间。

加拿大总理特鲁多在一条推文中说，"加拿大将继续向乌克兰提供军事、人道主义和财政援助"。

乌克兰总统泽连斯基在每日电视讲话中赞扬了"乌克兰和加拿大之间的长期国防合作计划"。他还就加拿大持续支持乌克兰，向加拿大总理特鲁多表示了感谢。

他说："加拿大已开始没收俄罗斯的资产”。他补充说："这对世界上所有其他国家来说，都是一个重要的范例。

据法新社说，今年4月中旬，渥太华向基辅承诺的8辆豹2坦克已运抵波兰。这些55吨重的坦克是加拿大武器库的关键组成部分，也是其最先进的设备之一。

加拿大在今年3月宣布将培训乌克兰工程师的任务延长至10月，并宣布向乌克兰提供“战斗医学培训”。

自2015年9月以来，加拿大已培训超过3万6,000名乌克兰士兵，这项任务将延长到2025年的3月。

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