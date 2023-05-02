日本首相岸田文雄宣布5月7日赴韩国访问

日相宣布访韩

2023年3月16日韩国总统尹锡悦访问东京与日本首相岸田文雄在日本首相官邸举行的双边会谈。

日本首相岸田文雄今天5月2日宣布，他计划于5月7-8日访问韩国，与韩国总统尹锡悦进行会谈。目前这两个美国在东亚的盟友之间的关系正在升温。

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岸田文雄这次访问首尔将是2018年以来，日本首相首次访问韩国。此前，岸田文雄和尹锡悦于3月中旬在东京举行了首脑会谈，双方当时同意相互取消贸易限制。

法新社这个报道说，近年来，韩日之间的关系因日本对朝鲜半岛的殖民统治（1910-1945年）的历史争端而恶化，包括韩国"慰安妇"及韩国人在日本公司“强迫劳动”问题。

但在中国和朝鲜的共同区域挑战背景下，日韩两国领导人正试图拉近两国的关系。

岸田在非洲的加纳说："如果情况允许，我们正在协调（我）5月7日和8日对韩国的访问"。加纳是日本首相本次对非洲4国和新加坡访问的第二站，第一站是埃及。

他告诉记者，在定于5月19日至21日在日本广岛举行的七国集团峰会之前，他对首尔的访问是“就日韩之间加速发展关系，以及迅速变化的国际局势坦诚交换意见的好机会”。

岸田说，他希望这次访问将为两国之间的"穿梭外交"提供新动力，这种机制是两国领导人之间的定期会晤，自2011年12月以来一直暂停，岸田文雄和尹锡悦在3月在东京会面时同意恢复这种机制。

在2018年韩国法院作出命令日本公司为日占时期的强迫劳动人员支付赔偿的裁决后，日韩关系有所恶化。但首尔在今年3月初提出了一项对遭受强迫劳动的韩国人进行赔偿的计划，东京方面没有进行资金参与。

日本经济产业省(Meti)上周宣布，在2019年将韩国从可信贸易伙伴的所谓"白名单"上移除后，已开始恢复韩国进入白名单的进程。

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