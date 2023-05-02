日美高官在华盛顿确认：与中国脱钩不现实

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正在美国访问的自民党（LDP）干事长茂木敏充，日本时间5月2日上午，与美国国家安全顾问沙利文等政府高官举行了一系列会谈。

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在会谈后茂木敏充对记者们表示：“日美同盟比以往任何时候都更加牢固，日美之间的合作领域正在扩大。”双方在日本和美国共同努力，达成国际社会的团结，以维护国际秩序上达成共识。

茂木干事长自上月30日起与自民党国会议员一起前往华盛顿，除此之外，他还会见商务部长雷蒙德，并和他担任外相时任美国国务卿的蓬佩奥举行会谈。

而据日本《每日新闻》5月2日发表的《自民党茂木与美国政府要人会谈在“与中国脱钩不现实”这一点上达成共识》（记者秋山信一）一文报道：自民党干事长茂木敏充1日（美国时间）在访问华盛顿特区期间，与美国国家安全顾问沙利文、商务部长雷蒙多以及参议院民主党和共和两党领导人举行了会谈。一系列会谈结束后，茂木敏充就日美与中国的关系称：“在经济领域，所有的方面与中国脱钩是不现实的。有必要明确区分可以安全地保持与中国的关系的领域和敏感的必须加以注意的领域，在这一点上我们达成共识。”

另据报道，日本超党派日中友好议员联盟4月19日下午召开大会，任命自民党前干事长二阶俊博为该联盟新任会长。

日中友好议员联盟自前任会长林芳正因被任命为外务大臣辞职以来，已经有大约一年半会长一职空缺。据说二阶正在安排6月下旬在通常国会结束后率团访问中国。起初，他考虑过5月份访问中国，但据说日本和中国在时间安排上都不方便。

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