珠穆朗玛峰本季登山者创新高 已有3向导1登山者死亡

珠穆朗玛峰登山

按每人1.1万美元计算，珠穆朗玛峰登山许可证一项收入在2019年为尼泊尔赚了440万美元。

珠穆朗玛峰本季登山人数将创新高，约有1000人希望登上8849米的世界最高峰，但由于人多和气候变化，他们需要经过昂贵而危险的攀登，才有望达到山顶。

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昨天5月1日，一名69岁的美国登山者在6400米处突然死亡。这是本赛季外国登山者在珠穆朗玛峰的首例死亡。他的身份尚未公布。

据贝尤尔（Beyul）探险公司的夏尔巴向导巴桑-次仁Pasang Tshering告诉法新社："他身体不适，在2号营地死亡，目前正努力将他的尸体运下来”。“但周二的天气状况阻碍了这次行动”。

不是攀登事故

贝尤尔探险公司是美国探险组织者国际登山协会（IMG）的在当地的合作伙伴。国际登山协会的负责人西蒙森（Eric Simonson）在美国公司的网站上发表声明说：“国际登山协会IMG深感悲痛地宣布，2023年珠峰的一名队员在2号营地死亡”。

西蒙森说：“我们能够确认，这一事件不是由攀登事故或路线问题造成的”，他指出，若是上述两个因素可能会影响到山上的其他团队，或对他们构成安全问题。

珠峰南侧的登山季节从4月中旬持续到6月初。4月，珠穆朗玛峰发生了一起悲剧：3名尼泊尔运送物资的登山者失踪。这3人当时正在穿越危险的昆布冰川，将补给品运到1号营地，这是通往珠穆朗玛峰顶峰的第一个阶段，他们被一团雪击中并被拖入裂缝中。

尼泊尔已向外国登山者发放了466张登山许可证，其中大部分人都有向导陪同。这意味着约有1000人将在6月初结束的这个季节试图登上珠穆朗玛峰顶。

这样多的登山者，可能再次导致通往山顶的路线出现繁忙的交通和瓶颈，特别是如果攀登窗口因恶劣天气条件而缩短，情况将会更严重。

悲剧每年有

平均而言，每年有五名登山者在试图攀登世界最高峰（8849米）珠穆朗玛峰时死亡。2019年，有11人死亡，其中4人是由于过度登山。

尼泊尔拥有世界上十座最高峰中的八座，每个登山季节都会迎来数以百计的登山者，这时温度比较温和，风一般比较弱。

上个月，56岁的北爱尔兰著名登山家诺埃尔-汉纳（Noel Hanna）在世界第十高峰的安纳普尔纳（Annapurna）山去世，那里的死亡率甚至比珠穆朗玛峰还要高。这位冒险家在成功地攀登了这座具有技术挑战性的8091米的山峰后，在4号营地去世。

第二天，28岁的印度登山者巴尔吉-考尔（Baljeet Kaur）和他30岁的同胞阿琼·瓦杰帕伊（Arjun Vajpai）在安纳普尔纳山，在数小时的搜寻后，都从裂缝中获救。

第三个印度登山者，34岁的阿努拉格-玛洛Anurag Maloo，在跌入300米的裂缝三天后，被发现还活着。

喜马拉雅山的登山业依赖于夏尔巴人的经验，他们通常来自珠穆朗玛峰的山谷。他们每年陪同数百名冒险家登上 "世界屋脊"，也付出了沉重的代价：在珠峰上死亡的人中有三分之一是尼泊尔登山者。

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