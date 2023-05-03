乌克兰人不愿再过让他们想起苏联的五一劳动节

乌克兰战争

就在世界各地的劳动者们聚集起来争取更好的劳动条件，以纪念五一劳动节之际，乌克兰首都基辅的5月1日则与往日并没有什么不同。因为庆祝这一天，会唤起许多乌克兰人想要忘记的时代记忆。点击以下内文视频，了解详情。

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01:50 基辅街头 © AP

基辅独立广场的花坛里，插着无数黄蓝色的国旗，Mykhailivska广场上展出着被摧毁的坦克遗骸。基辅居民Anatolii Borsiuk表示：“总的来说，我们没有像布尔什维克时代那样庆祝这个节日，这是件好事。因为那真是一段糟糕的时光...劳动节本身作为一个节日并没有什么不好的。但我认为在劳动节期间，你应该工作，但我们恰恰相反。好吧，随它去吧，随它去吧。更多的假期意味着更多的快乐，但现在显然还不是快乐的时候”。

基辅居民Zinaida Alekseevna表示：“今天我感到非常伤心。我们都很焦虑，你看看（战争）情况就知道了……在过去，我们被迫参加（五一劳动节）游行。我们需要五一劳动节的游行吗？我不知道。好吧，无论如何我们都曾经参与过那些游行，那在当时是强制性的”；“上帝保佑，我们等待胜利，一切都会好起来的。到那个时候，我们的主要节日就会是我们胜利的日子”。

基辅居民Yulianna Liapkina表示：“据我所知，过去我们在这一天有游行。但对我来说，这根本不是假期。我知道例如在法国，人们在这一天是要放假的。我们之前也有过，但现在没有了。不过在法国他们仍然有这么一天假期，去支持社会主义、工会，人们会上街示威，捍卫自己的权益。但对我来说，这个假期与苏联政府的关系太紧密了，我现在还没有整理好心情，所以我完全不会庆祝这一天”。

Yulianna的家人Alla Liapkina也表示：“我们仍然能看到那个时代的倒影。我年纪在这里摆着，我还记得，那个时候大家聚在一起，拿着花，还有气球……我不感觉有什么遗憾的。今天的人们是自由的，我们生活在一个新的时代，这让我很开心，我们需要朝着这个方向发展，我们不需要回到那样的过去。我们不想要回到过去。这就是我们一家人的感受”。

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