乌克兰总统泽连斯基突访芬兰出席北欧峰会

乌克兰/北欧

芬兰总统府宣布，乌克兰总统沃洛季米尔-泽连斯基周三（5月3日）突然访问芬兰，出席北欧国家总理（首相）会议。

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在今天的北欧峰会期间，泽连斯基将与芬兰总统尼尼斯托（Sauli Niinistö）会谈，讨论保卫乌克兰的斗争。芬兰刚加入北约。

泽连斯基还将与瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）、挪威首相加尔-斯托尔（Jonas Gahr Store）、丹麦首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）和冰岛总理雅克布斯多蒂尔（Katrin Jakobsdottir）举行双边会谈。

据乌克兰总统的一名顾问扎里夫娜（Daria Zarivna）今天在电报群写道："为了加入北约（NATO）和维护支持（乌克兰）的联盟，必须完成基本的外交工作，乌克兰今天正在做"。

2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后，所有北欧国家都承诺向乌克兰提供财政和军事支持。

瑞典、丹麦、芬兰和挪威都加入到向乌克兰提供重型武器的国际努力当中，他们捐赠了自己的一些豹2型坦克，或提供资金购买这些坦克。

本周二，丹麦宣布向乌克兰提供17亿克朗（2.28亿欧元）的军事援助，以 "加强（其）在未来几个月内进行攻势能力"。这笔捐款是迄今为止该国对乌克兰的最大一笔捐款，使丹麦自俄罗斯进攻开始以来对乌克兰的军援达到110亿克朗（14.7亿欧元）。

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