克里米亚大桥附近俄罗斯燃料库着火

俄罗斯/乌克兰克里米亚

在刻赤海峡和克里米亚大桥附近的塔曼 (Taman) 看到燃烧的油库。 2023年5月3日

俄罗斯官员5月3日表示，连接俄罗斯大陆和克里米亚的一座重要桥梁附近一个燃料库周二晚上着火了。

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据俄罗斯吞并地区的当地省长康德拉季耶夫（Veniamine Kondratiev）说，起火的燃料库位于靠近克里米亚的克拉斯诺达尔地区的俄罗斯伏尔纳（Volna）村。时间是在周二晚上。

据法新社报道：康德拉季耶夫在电报群上说，"一辆装有石油产品的油罐车在捷姆留斯基（Temryuksky）区的伏尔纳村起火。他写道，这场"火灾被赋予了最高级别的严重性"。但他没有说明火灾的来源。

他补充说，"根据初步信息，没有人死亡或受伤"，并且火灾"没有威胁到该村的居民"，他保证说，被派往现场的188名消防员正在尽最大努力"防止火灾进一步蔓延"。

据俄罗斯官方塔斯社援引紧急服务部门一名消息人士的话说，火灾是由"一架无人机坠落"引起的。

据亲俄博主费多罗夫（Kirill Fedorov）在电报群上发布的据称是在伏尔纳村拍摄的图片显示，夜间一个大型油罐的上方出现了火焰和浓烟柱。

伏尔纳村位于克里米亚大桥的末端，大桥建在刻赤海峡上，连接俄罗斯和2014年被莫斯科吞并的克里米亚半岛。

该高架桥在10月被一次强烈的爆炸破坏，俄罗斯当局认为是乌克兰特工部门用卡车炸弹引爆的。

那次爆炸造成3人死亡，并在俄罗斯引起了震惊：离前线如此之远的关键基础设施可能受到损坏对于莫斯科来说，是一个真正的羞辱。

最近几天，俄罗斯和克里米亚成为一系列袭击的目标。然而，基辅没有宣称对这些袭击负责，并在最近表示，其大规模军事进攻的准备工作"即将结束"。

在最近的四天内，爆炸装置使乌克兰边境附近的两辆货物列车脱轨，并损坏了一条高压线，此外，乌克兰的无人机攻击还导致了克里米亚塞瓦斯托波尔一个油库发生大火。

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