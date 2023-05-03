欧洲怎样才能减少对中国药品的依赖

欧盟/药物/中国

2023年3月14日法国加莱海峡布洛涅-上-梅尔市一家药店里的阿莫西林。

19个欧盟成员国正在推动欧盟采取有效措施，加强自主生产能力，减少对中国进口药品成分的依赖。比利时、法国、西班牙和德国等国家希望通过《关键药品法》来加强欧洲获得关键药物的安全。

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据政客新闻5月3日从布鲁塞尔发出的信息说，欧盟多国正在支持比利时提出的一项提案，即仿照欧盟将公共资金投入“芯片行业”的《芯片法》，制定一项《关键药品法》，目标是加强欧盟在药品生产方面的自主能力。

已有18个国家加入比利时的建议，包括德国、法国、意大利和西班牙。这些国家人口加起来占欧盟总人口90%，这将使委员会难以忽视。

自冠状病毒COVID-19大流行以来，人们越来越认识到中国作为医药原料出口国的关键地位。

路透社说，据一份标注5月2日的文件显示，由19个欧盟成员国组成的集团正在推动采取措施，减少该集团对中国进口药品成分的依赖。此举发生在欧盟委员会提议对管理其1360亿欧元（1480亿美元）制药业的立法进行全面修订后的一周。

欧盟委员会上周提出的立法旨在重新推动投资，减少（药物）短缺，并在各国的卫生预算遭冠状病毒（COVID-19）治疗费拖累的时候，方便患者获得价格实惠的药物。

而比利时、法国、西班牙和德国等支持该法案的国家，更希望欧盟采取一项"彻底行动"，即，通过《关键药品法》来加强欧洲获得关键药物的安全。

这些国家对全球都依赖中国一小撮制造商提供关键药物成分的情况表示担忧。对于欧洲来说，一半以上符合欧洲标准的药物仅由不到5个厂家提供。

该文件说，"欧盟正变得越来越依赖少数制造商和地区的进口......2019年，全球超过40%的API（活性药物成分）来自中国"。"另外，几乎所有的API生产商都依赖中国的中间输入"。

欧盟委员会的目标是，提出一份需要更多监督的关键药品清单，以确保在整个欧盟内避免出现短缺。

这个文件说："对于这些药品，必须对其供应进行监督，必须绘制全球价值链图，并确定（潜在）供应商和脆弱性。并说，该清单首先应该列入那些屡次出现短缺的药品。

这些国家还希望看到，允许欧盟成员国在"无法找到替代供应商或药品的极端情况下"相互依赖的措施。

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