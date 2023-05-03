欧盟5亿欧元促弹药生产计划 目标年产100万发

欧盟/弹药/乌克兰

欧盟工业专员布勒东结束巡视欧盟11国兵工厂后，周三提出一项5亿欧元的促进弹药生产计划，旨在将欧盟弹药生产能力提高到每年100万发，以重建武库并帮助乌克兰。

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欧盟工业专员布勒东（Thierry Breton）5月3日在布鲁塞尔说，"我相信，在12个月内，我们将能够把我们在欧洲的生产能力提高到每年100万发炮弹"。他补充说，希望该计划能在6月底前被成员国通过。

欧盟曾向基辅承诺今年内交付100万发弹药，以帮助满足乌克兰在面对俄罗斯入侵的长期防御需求。如在6月底该计划被成员国批准，交付速度晚了半年。

对此，布勒东坚称：为了在非常短的时间内支持乌克兰，我们必须继续从我们的库存中给予支持"。

布勒东参观欧盟主要弹药生产商的工厂之后说，今天的工业家没有足够规模来满足乌克兰和我们成员国的安全需求。但他们有潜力这样做。

据法新社说，5亿欧元提案是欧盟3月底批准的行动计划第三阶段，该计划旨在向乌克兰部队提供至少100万枚155毫米炮弹，并补充欧洲国家的战略库存，其中一些库存已接近枯竭。

在5亿欧元中，2.6亿欧元来自欧洲防务基金，2.4亿欧元来自另一个防务工具。这笔钱将共同资助工业家的投资，以增加其在欧盟工厂的生产。约有15家公司在11个欧盟成员国进行生产。

据政客新闻发自布鲁塞尔的消息说，这笔钱将"主要"用于"提高生产能力和资助“旧弹药的重新装配"，并激励厂家优先向乌克兰发货，而不是完成其他合同。

根据法新社获得的信息，自2月乌克兰总统泽连斯基总统发出呼吁以来，欧盟国家已向乌克兰提供了近4万枚炮弹和一千多枚导弹，用于其防空和反坦克武器。

但这些数字对应的是成员国提交的索偿数据，并不反映国防机密所涵盖的供应的实际情况。欧盟打算用10亿欧元偿还成员国从其武库中取出援助乌克兰的一些弹药。

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