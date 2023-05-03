泽连斯基: 相信盟友不久会给战机，因为乌克兰很快将发起反攻

乌克兰/ 芬兰

乌克兰总统泽连斯基周三（5月3日）在赫尔辛基与芬兰总统尼尼斯托共同出席的记者会上表示，乌克兰将很快对俄罗斯军队发动反攻，因此他确信西方随后会向基辅提供现代战机。他表示，这一“先反攻再给武器”的顺序如果倒过来，将对乌克兰更有利，但对于现有的支持，他已十分感激。点击以下内文视频，了解详情。

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01:49 泽连斯基，摄于2023年5月3日，赫尔辛基 © Reuters

芬兰是北约最新成员国，其总统尼尼斯托对到访的泽连斯基表示，芬兰不能捐赠其美制大黄蜂战机，因为这些战机老旧，欧洲其他国家很少有类似型号，因此建立服务链没有意义。但随即泽连斯基打趣道：“但我们很喜欢您的这些飞机，他们真的很棒”。

泽连斯基指出，本次他到访芬兰的原因之一是基辅希望成为北约的正式成员，希望芬兰能够予以助力；第二个原因便是寻求增强乌克兰军队的作战能力。他表示，“我们需要它们（战机），我们真的需要它们”，“我确信我们很快就会有战机。因为我们很快就会发动反攻，反攻之后，我确信我们会得到飞机。我宁愿这个顺序反过来（先拿到战机再反攻），因为这对我们来说更容易，但现实就是这样，我们对一切都心存感激”。

有关北约，泽连斯基表示：“只要战争还在继续，我们就不可能加入北约，我们很清楚这一点...在我们还不能加入的这段时间，我们希望能够得到即刻的安全保障，立刻能够生效的安全保障”。

在与尼尼斯托会面之后，泽连斯基参加了一场区域峰会，瑞典、挪威、丹麦和冰岛高层均参会。泽连斯基方表示，希望本次峰会能够达成一份联合声明。

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