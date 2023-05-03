菲律宾总统访五角大楼 美菲或在南中国海扩大合作

菲律宾/美国/南中国海

菲律宾总统小马科斯定于周三访问五角大楼与美国防长奥斯汀会谈。美国国务院高官周二表示，美国与菲律宾站在一起反对中国在南中国海的"恐吓"。美国副总统哈里斯与菲律宾总统小马科斯会面时，双方讨论了“加强美菲海岸警卫队的伙伴关系和美菲海上合作的事宜”。

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菲律宾总统小马科斯在与美国总统拜登和副总统哈里斯会面后，今天5月3日将访五角大楼，与美国国防部长奥斯汀举行会谈，被认为可能涉及菲律宾与美国扩展在南中国海的合作。

据路透社5月2日报道，一位美国高级官员周二表示，面对中国海岸警卫队在南海的骚扰，美国与它的条约盟友菲律宾站在一起，并对北京的 "恐吓"仍然深感关切。

美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿丹尼尔-克里登-布林克（Daniel J. Kritenbrink ）说，菲律宾总统小费迪南德-马科斯本周对美国的访问突出了两国之间联盟的力量和持久性。

他在一次电话会议上说：“我们仍对（中国）继续恐吓和骚扰那些继续在菲律宾专属经济区进行例行巡逻的菲律宾船深感关切”。

这位美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿还补充说，美国及其伙伴认识到维护台湾海峡和平的重要性。

菲律宾上周五指责中国海岸警卫队在南中国海进行"危险的演习"和"侵略性战术"，这是菲律宾与中国之间新的海上对抗。中国表示，菲律宾船只实施了"蓄意挑衅行为"。

路透社说，菲律宾总统此次访美标志着两国关系的巨大转折，因为两国正在寻求方法来击退中国在台湾附近和南中国海的强硬态度。

5 月 1 日星期一，美国总统拜登向到访的菲律宾总统小马科斯重申了美国对保卫菲律宾的“坚定承诺”，包括在南中国海。拜登还承诺支持菲律宾军队的现代化进程。

据法国世界报说，小马科斯将带着美国承诺的四艘巡逻艇和三架 C-130H 大力神军用运输机返回马尼拉。此外，两国还就一套新的双边防务指导方针达成一致。据白宫称，这些措施旨在加强菲律宾和美国武装部队在所有作战领域的合作，“跨越陆地、海洋、空中、太空和网络空间”。

另据白宫网站刊出纪要，美国副总统哈里斯与菲律宾总统小马科斯5月2日举行了会谈。双方讨论了“加强美菲海岸警卫队伙伴关系和美菲海上合作的问题”。

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