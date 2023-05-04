俄罗斯雇佣军老板：乌克兰已开始反攻

乌克兰/俄罗斯/雇佣军

2023年5月2日星期二，一名乌克兰军队狙击手在乌克兰顿涅茨克地区巴赫穆特Bakhmut附近面对俄罗斯军队改变他的位置。

俄罗斯雇佣军瓦格纳集团领导人普里戈津周三表示，他认为乌克兰的反攻已经开始，并说，他的部队观察到前线的活动正在增加。

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据路透社5月3日的报道，普里戈津（Yevgeny Prigozhin）的新闻处在社交媒体上发布音频说，反攻的"积极阶段"将在未来几天开始。

基辅政府最近一直承诺进行反攻，以夺回俄罗斯在2022年2月入侵后吞并的乌克兰东部领土。

普里戈津说，"我相信乌克兰军队的推进已经开始......。我们在周边和前线都看到了最多的活动”。他补充说，“因此，我相信这一切都已经开始了。而且我相信，这一切将在不久的将来进入活跃阶段。可能就是几天的事"。

普里戈津后来说，他的部队在被激战吞噬的乌东城镇巴赫穆特（Bakhmut）的战斗中，已经推进了230米。这个曾经拥有7万人口的破败小镇已被围困了近10个月。

普里戈津说，乌克兰军队现在被限制在该镇仅有2.64平方公里（约一平方英里）的区域内。

路透社说它无法核实这些战场报告。

普里戈津再次抱怨莫斯科无视他关于增加炮弹供应的请求。普里戈津说："国防部没有为我们提供炮弹，我们只有几天的资源。“他们无视瓦格纳的所有请求”。

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