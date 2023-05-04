加拿大就国会议员亲属被指受威胁事件召见中国大使

加拿大/中国

加新社5月4日消息，加拿大政府召见中国驻加大使，因为加拿大情报机构指控一名驻多伦多的中国外交官参与了恐吓一名保守党籍议员在香港的亲属的阴谋。

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加拿大外交部长乔利（Melanie Joly）说，她要求她的副部长转告中国大使丛培武，加拿大不会容忍任何形式的外国干涉其事务。

她还表示，加拿大联邦政府仍然对将中国外交官完全驱逐出加拿大持开放态度——反对党保守党敦促自由党采取这一举措。

据乔利外长证实，加拿大安全情报局认为，一名在中国多伦多领事馆工作的外交官因加拿大批评北京的人权记录而将目标锁定在保守党议员庄文浩（Michael Chong）及其在香港的亲属。

加拿大总理特鲁多表示，在有报道称，中国试图以加拿大国会议员迈克尔·庄的家人为目标后，他已告知加拿大安全情报局（CSIS） 分享更多情报，以回应有关中国政府正寻求针对一名保守党议员家人的报道。

据加拿大《环球邮报》报道称，受威胁的议员庄文浩因在2021年提出一项谴责北京在新疆进行种族灭绝的动议而受到中国的制裁。该报援引一份2021年加拿大安全情报局的绝密文件和一位匿名国家安全消息人士报道称，中国情报机构正在寻求有关一名未具名的加拿大国会议员亲属的信息，其亲属可能在中国，可采取进一步潜在制裁。庄文浩在下院将这些行动称为“恐吓行动”。

据《环球邮报》称，中国驻加拿大外交官赵伟（音译）在研究此事，或对威胁行动有贡献。但中国驻多伦多总领馆对此表示，有关的说法“毫无事实依据，纯属无稽之谈”。

加拿大安全情报局（CSIS）两年前曾将外国干涉与威胁活动的信息告知庄文浩，但据庄文浩说，当时情报官员并未告知中国当局对他的亲属的具体威胁。

据维基百科介绍，庄文浩1971年生于加拿大一个移民家庭，父亲来自香港，母亲来自荷兰。2016年5月，庄文浩宣布参选加拿大保守党党魁，成为加拿大历史上首位参与主要党派领袖角逐的华裔政治家。

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